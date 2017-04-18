Переможець регулярного чемпіонату НХЛ "Вашингтон" програє у першому колі Кубка Стенлі

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися чотири матчі першого раунду плей-офф Кубка Стенлі, в одному з яких переможець регулярного чемпіонату "Вашингтон Кепіталс" програв "Торонто Мейпл Ліфс", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч у Торонто завершився з рахунком 4:3 на користь господарів льоду.

Тайлер Бозак реалізував більшість на другій хвилині овертайму і приніс "Торонто" перемогу в третьому матчі серії першого раунду.

"Мейпл Ліфс" ведуть в серії до чотирьох перемог з рахунком 2-1.

Четверта зустріч відбудеться там же в ніч на четвер.

Торонто – Вашингтон– 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – 2 Бэкстрем (Оші, Шмідт), 0:2 – 4 Овечкін (Оші, Бэкстрем), 1:2 – 14 Меттьюс (Райллі), 1:3 – 25 Кузнєцов (Вільямс, Юханссон), 2:3 – 35 Кадрі (Комарів), 3:3 – 39 Ст. Нюландер (Хайман, Меттьюс), 4:3 – 46 Бозак (Райллі, Кадри)

Рахунок в серії: 2-1

Бостон – Оттава– 3:4 (0:2, 3:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 7 Брассар (Сталберг, Райан), 0:2 – 7 Хоффман (Сміт, Карлссон), 0:3 – 23 Хоффман (Брассар, Уайдман, 1:3 – 26 Эккиари (Неш, Лайлс), 2:3 – 26 Бэкес (Крос, Лайлс), 3:3 – 33 Пастрняк (Макевой, Спунер), 3:4 – 50 Райан (Карлссон, Терріс)

Рахунок в серії: 1-2

Нешвілл – Чикаго– 3:2 (0:0, 0:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – 21 Расмуссен (Паник, Крюгер), 0:2 – 31 Кейн (Тэйвс, Кит), 1:2 – 44 Форсберг (Арвідссон),2:2 – 54 Форсберг (Джохансен, Елліс), 3:2 – 61 Фіала (Йернкрук, Ніл)

Рахунок у серії: 3-0

Калгарі – Анахайм– 4:5 (2:1, 2:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 2 Монахан (Годро, Брауера), 2:0 – 9 Верстиг (Броді, Монахан), 2:1 – 15 Річі (Ліндхольм, Верметт), 3:1 – 24 Стоун (Баклунд, Броді), 4:1 – 28 Беннетт (Баклунд, Джиордано), 4:2 – 39 Теодор (Биекса, Ракелль), 4:3 – 51 Томпсон (Перрі, Ліндхольм), 4:4 – 55 Теодор (Томпсон, Биекса), 4:5 – 61 Перрі (Ракелль)

Рахунок в серії: 0-3