"Піттсбург" повів у серії плей-офф НХЛ проти "Коламбуса" - 3:0, "Монреаль" обіграв "Рейнджерс"

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі першого раунду плей-офф.

"Піттсбург Пінгвінз" виграли третій поєдинок в серії у "Коламбус Блу Джетекс", наблизившись на відстань однієї перемоги до виходу в наступний раунд. Хет-трик Джейка Гентцеля, в тому числі і шайба в овертаймі, а також дубль Брайана Раста принесли перемогу чинному володарю Кубка Стенлі на майданчику "Коламбуса". "Піттсбург" цілком може вже післязавтра оформити вихід у наступний раунд плей-офф.

«Сент-Луїс Блюз» – «Міннесота Вайлд» - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Рахунок у серії: 3:0

1:0 Парейко (Берглунд, Перон), 03:25, 1:1 Койл (Парізе, Сутер), 32:59, 2:1 Шварц (Стін, Тарасенко – більш.), 35:19, 3:1 Стін (Берглунд, Соботка), 58:49

Воротарі: Аллен – Дубник

«Коламбус Блю Джекетс» – «Піттсбург Пінгвінз» – 4:5 2ОТ (3:1, 0:2, 1:1).

Рахунок у серії: 0:3

1:0 – Еткінсон (Фоліньо, Дубінські), 00:11, 1:1 – Гентнцель (Кросбі, Хейнсі), 03:17, 2:1 – Еткінсон, 05:02, 3:1 – Веренскі (Фоліньо, Ганьє) 06:10, 3:2 – Раст (Малкін, Думулін), 25:21, 3:3 – Раст (Малкін, Кессел), 33:25, 3:4 – Гентцель (Кессел, Малкін), 51:48, 4:4 – Дубінські (Бьоркстранн, Джонсон), 55:11, 4:5 – Гентцель (Кросбі), 73:48

Воротарі: Бобровський – Флері

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Монреаль Канадієнс» – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

Рахунок у серії: 1:2

0:1 – Лехконен (Плеканец, Галлахер), 37:37, 0:2 – Уебер (Радулов, Гальченюк), 47:42, 0:3 – Радулов (Дано), 55:35, 1:3 – Шей (Зибанежад, Клайн), 57:04

Воротарі: Лундквіст – Прайс

«Сан-Хосе Шаркс» - «Едмонтон Ойлерс» - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Рахунок у серії: 1:2

0:1 Кессіан, 10:45

Воротарі: Джонс - Талбот