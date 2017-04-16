В Кубку Стенлі "Нешвілл" розгромив "Чікаго", "Торонто" зрівняв рахунок у серії з "Вашингтоном"

Сьогодні вночі відбулися чергові матчі першого раунду плей-офф НХЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.

«Нешвілл Предаторз» на виїзді переграв «Чікаго Блекхоукс» з рахунком 5:0. Рахунок у серії — 2-0 на користь «Предаторз». Голкіпер «Предаторз» Пекка Рінне відбив всі 30 кидків. Райан Джохансен набрав 3 очки.

«Торонто Мейпл Ліфс» зумів відігратися за поразку в першому матчі серії. У другому овертаймі "Кленові листки" обіграли «Вашингтон Кепіталз» з рахунком 4:3.

«Оттава Сенаторз» - «Бостон Брюїнз» - 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0).

Рахунок в серії: 1-1

0:1 Стеффорд (Бекіс, Хара), 29:47. 1:1 Макартур (Райан, Брассар – більш.), 30:57. 1:2 Шаллер (Мур), 32:39. 1:3 Бержерон (Пастрняк, Спунер – більш.), 36:01. 2:3 Уайдман (Фанеф), 45:28. 3:3 Брассар (Карлссон, Фанеф), 47:48. 4:3 Фанеф (Стоун), 61:59

Воротарі: Андерсон – Раск

«Вашингтон Кепіталз» - «Торонто Мейпл Ліфс» - 3:4 2ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1).

Рахунок у серії: 1:1

0:1 ван Рімсдайк (Бозак, Гардінер), 17:34. 1:1 Овечкін (Юханссон, Оші – більш.), 23:47. 2:1 Карлсон (Бураковскі, Вільямс – більш.), 31:06. 2:2 Капанен (Бойл, Мартін), 34:25. 2:3 Райллі (Марнер – більш.), 39:46. 3:3 Бекстрем (Орлов), 52:39. 3:4 Капанен (Мартін, Бойл), 91:53.

Воротарі: Холтбі - Андерсен

«Чікаго Блекхоукс» - «Нешвілл Предаторз» - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2).

Рахунок у серії: 0:2

0:1 Елліс (Йосі, Джохансен), 03:44. 0:2 Золнерчик (Рінне, Екхольм), 22:51. 0:3 Сиссонс (Сміт, Оберг), 33:00. 0:4 Джохансен (Рінне, Форсберг), 53:49. 0:5 Фіала (Суббан, Джохансен – більш.), 58:13

Воротарі: Кроуфорд – Рінне

«Анахайм Дакс» - «Калгарі Флеймс» 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Рахунок у серії: 2:0

1:0 Сільверберг (Монтор, Теодор), 03:21. 2:0 Раккель (Гецлаф, Біекса), 06:44. 2:1 Баклунд (Фролік – менш.), 18:24. 2:2 Монахан (Гудро, Броуді – більш.), 27:01. 3:2 Гецлаф (Кеслер, Ітт – більш.), 55:14

Воротарі: Гібсон - Елліот