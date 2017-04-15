НХЛ: "Монреаль" обіграв "Рейнджерс" в самому результативному матчі дня Кубка Стенлі

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі відбулися чотири матчі першого раунду плей-офф Кубка Стенлі - в самому результативному з яких "Монреаль Канадієнс" обіграв "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Вирішальний гол в овертаймі забив Олександр Радулов

Піттсбург – Коламбус– 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 8 Кросбі Гюнцель), 1:1 – 27 Саад (Джонс, Веннберг), 2:1 – 27 Гюнцель (Коул, Кросбі), 3:1 – 42 Малкін (Коул, Кросбі), 4:1 – 59 Хернквіст (Кюнхакль, Каллен)

Рахунок в серії: 2-0

Монреаль – Рейнджерс– 4:3 (2:1, 0:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – 4 Петрі (Радулов, Дано), 1:1 – 13 Грабнер, 2:1 – 15 Байрон (Плеканец, Галлахер), 2:2 – 29 Неш (Холден, Весі), 2:3 – 34 Зукарелло-Асен (Сміт), 3:3 – 59 Плеканец (Гальченюк, Радулов), 4:3 – 78 Радулов (Пачиоретті)

Рахунок в серії: 1-1

Міннесота – Сент-Луїс– 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 23 Эдмундсон (Пяярві-Свенссон, Берглунд), 1:1 – 37 Парізе (Сутер, Е. Стаал), 1:2 – 57 Шварц (Пьєтранжело, Бродзяк)

Рахунок в серії: 0-2

Едмонтон – Сан-Хосе– 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 20 Кессіан (Летесту), 2:0 – 50 Макдевід (Телбот, Нерс)

Рахунок в серії: 1-1