Суперник збірної України по хокею скоротив склад напередодні Чемпіонату світу

Суперник збірної України на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А збірна Угорщини скоротила число гравців в тренувальному таборі з 38 до 30, повідомляє SportArena.

За рішенням тренерського штабу національної команди на чолі з канадцем Ріком Чорномазом, табір збірної Угорщини залишили нападники Роланд Хайош (Йегешмедвек), Бенджамін Немеш (Уйпешт), Балаж Шомогі (МАК Будапешт), Донат Сита (Фехервар), захисники Аттіла Орбан (Фехервар), Роланд Вокла, Іштван Мештян (обидва — МАК Будапешт), а також голкіпер Давид Душек (Дунайварош).

Також поки не прибув у збірну нападник Балаж Шебок, який разом зі своїм клубом Клапа продовжує виступати в плей-офф найсильнішої ліги Фінляндії. Однак він входить у розширений список Угорщини для участі в чемпіонаті світу в Києві.

Читайте такожНаціональна збірна України з хокею починає підготовку до чемпіонату світуРазом з тим офіційно угорське громадянство отримав канадський нападник Кіган Дансеро, і тепер має повне право зіграти на чемпіонаті світу в Києві. У поточному сезоні 28-річний форвард закинув 34 шайби і набрав 71 очко в 39 поєдинках регулярного чемпіонату угорської Ліги. У плей-офф на його рахунку сім голів і десять очок в семи матчах.

Розширений склад збірної Угорщини:

Воротарі: Жолтан Хетени, Міклош Райна (обидва — Фехервар), Бенче Баліж (МАК Будапешт)

Захисники: Жомбор Гарат (Остін Брюїнз, NAHL, США), Бенче Стипшич (Цедар Репідс, USHL, США), Арнольд Варга (Дебрецен), Балаж Гоч (Йегешмедвек), Келвін Сагерт, Бенче Ширани (обидва — Фехервар), Бронсон Ковач, Тамаш Пожгай (обидва — МАК Будапешт), Даніель Кіш (Уйпешт), Кевін Уэрс (Віллахер, Австрія)

Нападники: Кіган Dansero (Дунайварош), Балінт Магоши (Йегешмедвек), Янош Ваш, Ендрю Сарауэр, Даніель Когер, Чанад Ердей, Бранчі Орбан, Арон Райс, Крістофер Бодо (всі — Фехервар), Балаш Шебок (Калпа, Фінляндія), Харі Янош (Лександс, Швеція), Вільмош Галло (Лінчепінг, Швеція), Крістіан Надь, Іштван Тербоч (обидва — МАК Будапешт), Іштван Барталис (Швеннингер, Німеччина), Андраш Бенк, Карол Чані (обидва — Уйпешт)

Головний тренер: Рік Чорномаз (Канада)

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1А пройде з 22 по 28 квітня в Києві. Суперниками команди України виступатимуть збірні Казахстану, Угорщини, Австрії, Польщі та Південної Кореї.

Дві кращі команди турніру отримають путівки в топ-дивізіон чемпіонату світу. Найгірша опуститься у дивізіон 1В.