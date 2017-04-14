Переможець регулярного сезону НХЛ "Вашингтон" зміг виграти перший матч Кубка Стенлі лише в овертаймі

У ніч на п'ятницю відбулися три матчі першого раунду Кубка Стенлі, в одному з яких переможець регулярного чемпіонату "Вашингтон Кепіталз" тільки в овертаймі зумів обіграти "Торонто Мейпл Ліфс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Гол Тома Вілсона на шостій хвилині додаткового періоду приніс перемогу "Кепіталз" з рахунком 3:2.

Другий матч відбудеться у Вашингтоні в ніч на неділю.

Вашингтон – Торонто – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 1 Марнер (Бозак, ван Римсдайк); 0:2 – 9 Гардінер; 1:2 – 12 Вільямс (Шаттенкірк, Оши); 2:2 – 36 Вільямс (Кузнєцов, Нісканен); 3:2 – 65 Вілсон.

Рахунок в серії: 1-0

Чикаго – Нешвілл– 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 – 7 Арвідссон (Джохансен, Форсберг).

Рахунок в серії: 0-1

Анахайм – Калгарі– 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 1 Гецлаф (Теодор, Сильверберг); 1:1 – 8 Монахан (Броді, Верстиг); 1:2 – 29 Беннетт (Хемілтон, Верстиг); 2:2 – 33 Ракелль (Биекса, Гецлаф); 3:2 – 37 Сильверберг (Теодор, Ітт).

Рахунок в серії: 1-0