"Сан-Хосе" обіграв "Едмонтон" в самому результативному матчі першого дня Кубка Стенлі

Матч завершився в овертаймі з рахунком 3:2.

У ніч на четерг у Національній хокейній лізі відбулися перші п'ять матчів розіграшу Кубка Стенлі-2017, в самому результативному з яких "Сан-Хосе Шаркс" обіграв "Едмонтон Ойлерс", повідомляє офіційний сайт ліги. Матч завершився в овертаймі з рахунком 3:2. Кубок Стенлі. 1/8 фіналу. Перші матчі Монреаль – Рейнджерс– 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Шайби: 0:1 – 9 Глэсс; 0:2 – 58 Грабнер (Фаст). Оттава – Бостон– 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) Шайби: 1:0 – 30 Райан (Карлссон); 1:1 – 44 Ватрано (МакКуайд, Неш); 1:2 – 57 Маршанд (Пастрняк, Бержерон). Піттсбург – Коламбус– 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) Шайби: 1:0 – 21 Раст (Малкін, Кессел); 2:0 – 23 Кессел (Малкін, Шульц); 3:0 – 36 Боніно (Мяяття, Хернквист); 3:1 – 52 Калверт (Андерсон). Міннесота – Сент-Луїс – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0) Шайби: 0:1 – 26 Соботка (Стеен); 1:1 – 59 Парізе (Гранлунд, Койву); 1:2 – 62 Эдмундсон. Едмонтон – Сан-Хосе – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1) Шайби: 1:0 – 6 Клефбом (Еберле, Лучич); 2:0 – 17 Лучич (Макдэвид, Летесту); 2:1 – 21 Уорд (Влэшик, Донський); 2:2 – 45 Мартін (Гертл); 2:3 – 63 Карлссон (Влэшик, Павелскі).

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