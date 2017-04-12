НХЛ представила Топ-10 голів регулярного чемпіонату (відео)
11:51, 12 квітня 2017Хокей
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Автором найкрасивішої шайби названий Сідні Кросбі.
Кросбі став автором найкрасивішого голу сезону / Reuters
Національна хокейна ліга представила кращі десять голів за підсумками регулярного чемпіонату на своєму YouTube-каналі.
Гол нападника «Піттсбург Пінгвінз» Сідні Кросбі визнаний кращим в регулярній частині сезону.
Повний список авторогов голів:
1. Сідні Кросбі (Піттсбург)
2. Остон Меттьюс (Торонто")
3. Джон Таварес (Айлендерс")
4. Патрік Кейн (Чикаго")
5. Віктор Арвідссон (Нешвілл")
6. Джаред Сперджен (Міннесота")
7. Андреас Атанасіу (Детройт")
8. Ріхард Панік (Чикаго)
9. Патрік Хернквіст (Піттсбург)
10. Олександр Радулов (Монреаль)
Як повідомляв УНІАН, регулярний чемпіонат НХЛ виграв "Вашингтон Кепіталз". Плей-офф ліги - Кубок Стенлі - почнеться в ніч на 14-е квітня за київським часом.
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