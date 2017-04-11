Національна збірна України з хокею розпочинає підготовку до чемпіонату світу

Сьогодні ввечері на льоду арени «Термінал» у місті Бровари відбудеться перше тренувальне заняття національної збірної команди України в рамках підготовки до чемпіонату світу з хокею у Києві, повідомляє Федерація хокею України.

В програмі підготовки на Броварському льоду проведення 12 тренувань тривалістю від 75 хвилин до двох годин. По два льодових заняття заплановано на 13, 14, 17 та 18 квітня. В решту тренувальних днів передбачено по одному заняттю. Після 19 квітня планується переїзд команди до київського Палацу спорту, де й відбудуться матчі чемпіонату світу.

У сьогоднішньому тренуванні братимуть участь 28 хокеїстів. Ще декілька спортсменів, на яких розраховує тренерський штаб, поки що не прибули до табору команди з різних обставин.

Зокрема, срібний призер чемпіонату Білорусі у складі «Юності» Андрій Міхнов відновлюється після операції. Ближче до завершення збору до команди зможе приєднатися капітан збірної Віктор Захаров. Додаткове медичне обстеження проходить одноклубник Захарова по «Донбасу» Роман Благий, який догравав фінальну серію чемпіонату УХЛ на уколах. В той же час юний захисник Ігор Мережко продовжує виступати у плей-офф WHL у складі свого клубу, проте після завершення виступів готовий приєднатися до команди. Ще один захисник – Володимир Романенко – із ХК «Кременчук» продовжує відновлюватися після травми.

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Воротарі:

Едуард Захарченко (ХК «Кременчук»), Андрій Безхлібний («Кривбас»), Богдан Дьяченко («Донбас»)

Захисники:

Володимир Алексюк, Олександр Побєдоносцев, Денис Петрухно, Ігор Кугут, Всеволод Толстушко (всі – «Донбас»), Віталій Андрейків, Володимир Варивода, Денис Ісаєнко, Дмитро Ігнатенко, Олексій Мельников (всі – ХК «Кременчук»), Кирило Катрич («Кривбас»)

Нападаючі:

Сергій Бабинець, Віталій Лялька, Нікіта Буценко, Артем Бондарєв, Дмитро Німенко, Олег Шафаренко (всі – «Донбас»), Владислав Гаврік, Артем Гніденко, Юрій Петранговський, Сергій Кузьмік, Георгій Кіча, Севастьян Карпенко, Дмитро Чернишенко (всі – ХК «Кременчук») та Андрій Денискін (Hampton Road Whalers, США)

Головний тренер – Олександр Савицький

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з хокею відбудеться в Києві з 22 по 28 квітня.