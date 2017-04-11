Клуб НХЛ "Лос-Анджелес" знайшов крайніх у провалі сезону - звільнені головний тренер та керуючий

Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кінгз" після невдалого сезону оперативно прийняв рішення попрощатися з головним тренером Деррілом Саттером і генеральним менеджером Діном Ломбарді, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

У сезоні-2016/2017 команда невдало виступила в регулярному чемпіонаті, зайняла лише 10-е місце в Західній конференції, не зумівши вийти в плей-офф. Керівництво виступило з заявою, що з Саттером і Ломбарді припинено співпрацю.

З майбутнім тренером у клубі ще не визначилися, а от новим генеральним менеджером вже призначений відомий у минулому захисник Роб Блейк. Крім того, президентом клубу став не менш відомий у минулому форвард Люк Робітайл.

Блейк провів в НХЛ 1270 матчів і набрав 777 очок, а у Робітайла 1431 гра і 1394 пункту. Обидва успішно виступали у свій час за "Кінгз".

Разом з Саттером і Ломбарді каліфорнійська команда виграла два Кубка Стенлі у 2012-му і 2014 роках, проте за три останніх сезони Королі лише раз вийшли в плей-офф, вилітаючи там в першому раунді.Саттер працював у Лос-Анджелесі з 2011 року, встигнувши стати рекордсменом клубу за кількістю перемог.