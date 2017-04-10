У НХЛ завершився регулярний чемпіонат і сформувалися пари першого раунду Кубка Стенлі

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі було зіграно десять матчів, за підсумками яких була сформована підсумкова турнірна таблиця регулярного чемпіонату і всі пари плей-офф Кубка Стенлі, повідомляє офіційний сайт ліги.

Команди дізналися імена суперників після закінчення зустрічі між «Анахайм Дакс» і «Лос-Анджелес Кінгс» (4:3).

Пари виглядають наступним чином:

Західна конференція:

«Чикаго Блэкхокс» — «Нешвілл Предаторс»

«Міннесота Вайлд» — «Сент-Луїс Блюз»

«Анахайм Дакс» — «Калгарі Флэймс»

«Едмонтон Ойлерс» — «Сан-Хосе Шаркс»

Східна конференція:

«Вашингтон Кепіталс» — «Торонто Мейпл Ліфс»

«Монреаль Канадієнс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Піттсбург Пінгвінс» — «Коламбус Блю Джекетс»

«Оттава Сенаторс» — «Бостон Брюінс»

Серії триватимуть до чотирьох перемог.

Розіграш Кубка Стенлі почнеться в ніч на 13 квітня за київським часом.

Чинним володарем найпрестижнішого хокейного клубного трофея в світі є "Піттсбург Пінгвінз".

Айлендерс – Оттава– 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 3 Ледд (Куїні, Бойчак); 2:0 – 28 (Нельсон, Бейлі); 3:0 – 33 Нелсон (Мейфілд, Пелек); 3:1 – 38 Райан (Дзингел); 3:2 – 42 Пажо (Берроуз, Ніл); 4:2 – 58 Чимера (Ледді, Нелсон).

Тампа-Бей – Баффало– 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 13 Каррье (Богосян, А. Нюландер); 1:1 – 25 Пойнт (Дотчин, Хедман); 2:1 – 32 Коберн (Киллорн, Намісників); 2:2 – 51 Кейн (О'райллі, Джионта); 3:2 – 58 Пойнт (Строльман, Кучеров); 4:2 – 59 Хедман (Пойнт, Строльман).

Детройт – Нью-Джерсі– 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 7 Шейэн (Хелм, Нільсен); 2:0 – 11 Татар (Зеттерберг, Нюквист); 3:0 – 30 Зеттерберг (Нюквист); 3:1 – 41 Мур (Каммаллери, Юсефсон); 4:1 – 57 Шейэн (Ларкін, Нільсен).

Торонто – Коламбус– 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайби: 1:0 – 22 ван Римсдайк (Полак); 2:0 – 26 ван Римсдайк (Гардінер); 2:1 – 32 Калверт (Карлссон, Дженнер); 2:2 – 37 Андерсон (Карлссон); 2:3 – 39 Еткінсон (Савар, Калверт).

Сент-Луїс – Колорадо– 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Шайби: 1:0 – 19 Сенфорд (Яшкін); 1:1 – 24 Бошемен (Рантанен, Маккіннон); 1:2 – 35 Рантанен (Джонсон); 2:2 – 43 Соботка (Пяярві-Свенссон, Лехтеря); 3:2 – 44 Тарасенко (Барбашов).

Рейнджерс – Піттсбург– 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 9 Боніно (Симон, Кессел); 1:1 – 13 Макдона (Грабнер); 2:1 – 18 Степан (Зибанежад, Макдона); 2:2 – 33 Рауни; 3:2 – 47 Весі (Зибанежад).

Філадельфія – Кароліна – 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2)

Шайби: 0:1 – 5 Макгинн (Райан); 1:1 – 28 Уіс (Макдоналд, Кутюр'є); 1:2 – 48 Макгинн (Дж.Стаал, Хэнифин); 2:2 – 50 Уіс (Проворов, Кутюр'є); 3:2 – 52 Сіммондс (Уіл, Гостисбеер); 3:3 – 54 Агв (Терявяйнен, Фолк).

Вашингтон – Флорида– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 35 Маккензі (Сивиур); 0:2 – 49 Мальгін (Бьюгстэд, Сміт).

Анахайм – Лос-Анджелес – 4:3 ВІД (1:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – 1 (Ітт Гецлаф); 1:1 – 11 Дауті (Пірсона, Мартінес); 2:1 – 29 Верметт (Ракелль, Гецлаф); 2:2 – 35 Кліффорд (Дауд, Грэвел); 2:3 – 47 Браун (Форборт, Игинла); 3:3 – 51 Томпсон (Ліндхольм, Монтур); 4:3 – 60 Теодор (Гецлаф, Ракелль).

Едмонтон – Ванкувер– 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – 18 Еберле (Клефбом, Драйзайтль); 1:1 – 22 Голдобін (Х. Сивин, Д. Сивин); 2:1 – 24 Еберле; 3:1 – 34 Каджула (Макдэвид); 4:1 – 40 Еберле (Лучич, Нюджент-Хопкінс); 5:1 – 41 Драйзайтль (Макдэвид); 5:2 – 42 Трямкин (Хорват).