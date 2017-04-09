НХЛ: "Торонто" стане учасником Кубка Стенлі вперше з 2013 року

У ніч на неділю, у Національній хокейній лізі відбулися 14 матчів, в центральному з яких "Торонто" обіграв "Піттсбург" і вперше за чотири роки потрапив в плей-офф НХЛ, повідомляє офіціиний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 5:3 на користь "Торонто".

Коли Коннор Браун за 2:48 до завершення матчу за рахунку 3:3 вивів "Торонто" вперед, дах Air Canada Centre ледь не обвалилася. "Мейпл Ліфс" виграли головний матч сезону і вийшли в плей-офф Кубка Стенлі, позбавивши останніх шансів "Тампа" і "Айлендерс".

Зустріч складалася для "Торонто" непросто. "Піттсбург" двічі вів у рахунку, в тому числі по ходу третього періоду, коли Джейк Гардінер коником випадково переправив шайбу у свої ворота. Ситуація ускладнювалася травмою воротаря Фредеріка Андерсена, заміненого на Кертіса Макелінні на початку другої 20-хвилинки. Але за 5:30 до кінця третього періоду Каспері Капанен зрівняв рахунок, забивши свій перший гол у НХЛ, незабаром Браун з передачі Гардінера вивів "Торонто" вперед, а за чотири секунди до фінальної сирени Остон Меттьюз поставив крапку забивши у порожні ворота свій 40-й гол у сезоні.

Оттава – Рейнджерс– 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 23 Хоффман (Пажо, Стоун), 2:0 – 29 Брассар (Берроуз, Сталберг), 3:0 – 46 Пажо (Стоун, Боровецки), 3:1 – 59 Зибанежад (Крайдер)

Філадельфія – Коламбус– 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Шайби: 1:0 – 12 Бельмар ( Ванде Вельде, Любимов), 2:0 – 14 дель Зотто (Уіс, Шенн), 2:1 – 21 Джонс (Фоліньо, Веннберг), 3:1 – 26 Ворачек (Сіммондс, Жиру), 4:1 – 33 Проворов (Шенн, Макдоналд), 4:2 – 36 Дженнер (Хартнелл, Ганьє)

Бостон – Вашингтон– 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Шайби: 0:1 – 4 Юханссон (Вільямс), 1:1 – 35 Міллер (Стэффорд), 1:2 – 36 Шаттенкірк (Овечкін, Бэкстрем), 1:3 – 39 Вільямс (Шмідт, Кузнєцов)

Лос-Анджелес – Чикаго– 3:2 (0:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 6 Тэйвс (Кіт, Шмальц), 1:1 – 44 Тоффолі (Картер, Копітар), 1:2 – 53 Панарін (Кіт, Кейн), 2:2 – 59 Браун (Картер, Копітар), 3:2 – 60 Дауті (Копітар, Картер)

Нью-Джерсі – Айлендерс– 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Шайби: 0:1 – 22 Пелек (Кульомін), 0:2 – 26 (Бовилье, Ледді), 0:3 – 43 Чимера (де Хаан, Куїні), 1:3 – 45 Беннетт, 1:4 – 48 (Ледді, Бейлі), 2:4 – 59 Беннетт (Вуд, Праут)

Торонто – Піттсбург– 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Шайби: 0:1 – 6 Кессел (Кюнхакль, Каллен), 1:1 – 6 ван Римсдайк (Полак, Бозак), 2:1 – 23 Бозак (Гардінер, Ст. Нюландер), 2:2 – 27 Кросбі (Шульц, Гюнцель), 2:3 – 46 Гюнцель, 3:3 – 54 Капанен (Меттьюс, Ханвик), 4:3 – 57 Браун (Ханвик, Гардінер), 5:3 – 59 Меттьюс

Детройт – Монреаль– 2:3 (1:0, 1:2, 0:0)

Шайби: 1:0 – 10 Нільсен (Хелм), 1:1 – 24 Больє (Байрон, Галлахер), 2:1 – 32 Ларкін (Татар), 2:2 – 38 Лехконен (Нестеров), 2:3 – 61 Гальченюк (Нестеров)

Флорида – Баффало– 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 27 Бьюгстэд (Сміт, Ванек), 2:0 – 37 Юбердо (Ягр), 3:0 – 45 Юбердо (Ягр)

Кароліна – Сент-Луїс– 4:5 (2:1, 1:2, 1:1)

Шайби: 0:1 – 1 Барбашов (Тарасенко, Пьетранжело), 1:1 – 9 Дальбек (Дж.Стаал), 2:1 – 19 Скіннер (Хэнифин, Піску), 2:2 – 25 Стеен (Тарасенко, Пьетранжело), 3:2 – 34 Нордстрем (Раск, Толчинський), 3:3 – 39 Рівс (Апшолл, Бродзяк), 3:4 – 42 Апшолл, 4:4 – 49 Скіннер (Піску, Хэнифин)

Вінніпег – Нешвілл– 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – 31 Елліс, 1:1 – 50 Коннор (Лаурі), 2:1 – 59 Уілер (Бафлин, Шайфли)

Даллас – Колорадо– 4:3 (1:0, 1:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 13 Шор (Патерин, Ікін), 2:0 – 20 Бенн (Сегін, Клингберг), 2:1 – 37 Рантанен (Андригетто, Беррі), 2:2 – 45 Ландескуг (Комо, Бошемен), 2:3 – 48 Маккіннон (Комфер, Беррі), 3:3 – 53 Сегін (Клингберг, Линделль)

Арізона – Штат Міннесота– 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 4 Хаула (Поминвилл), 0:2 – 10 Е. Стаал (Койл), 1:2 – 42 Перлини (Голігоскі, Доун), 1:3 – 53 Ганзал (Дамба, Койву)

Ванкувер – Едмонтон– 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайби: 0:1 – 21 Еберле (Рассел, Нюджент-Хопкінс), 1:1 – 36 Босер (Д. Сивин, Х. Сивин), 1:2 – 43 Летесту (Клефбом, Макдэвид), 1:3 – 49 Пакаринен (Беннінг, Лучич), 2:3 – 59 Едлер (Х. Сивин, Буше)

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 81 гра 103 очки

2 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 81 101

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 82 99

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 82 94

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 81 85

6 [Арізона Койотіс] Арізона 82 70

7 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 81 69

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 82 109

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 82 106

3 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 81 97

4 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 82 94

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 82 87

6 [Даллас Старс] Даллас 82 79

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 81 48

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 82 103

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 81 98

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 82 95

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 81 95

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 81 92

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 81 79

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 81 78

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 81 77

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 81 118

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 81 111

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 81 106

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 81 100

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 81 92

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 81 87

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 81 85

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 81 70