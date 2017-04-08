Жіноча збірна США з хокею виграла золото чемпіонату світу
12:33, 08 квітня 2017Хокей
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Жіночі хокейні збірні США і Канади підтвердили свій високий рівень на світовому форумі.
Форвард жіночої збірної США Хіларі Найт закинула вирішальну шайбу у фіналі / www.worldwomen2017.com
В американському Плімуті завершився 18-й чемпіонат світу з хокею серед жінок. Чемпіонське звання виборола команда господарів, повідомляє офіційний сайт змагань.
У фінальному матчі збірна США обіграла збірну Канади з рахунком 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, овертайм - 1:0). Вирішальну шайбу в додатковий час закинула Хіларі Найт.
Американки виграють першість планети в четвертий раз поспіль. У них 8 чемпіонських звань за історію. Збірна Канади, у свою чергу, 10 разів ставала першою. Слід зазначити, що у всіх турнірах без винятку команди США і Канади завжди зустрічалися у фіналі.
Бронза чемпіонату світу-2017 - у збірної Фінляндії.
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