Гранд НХЛ "Монреаль Канадієнс" зазнав поразки в рідних стінах від "Тампи Бей"

У ніч на 8 квітня у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулася одна зустріч.

"Монреаль Канадієнс" зазнав домашньої поразки від клубу «Тампа-Бей Лайтнінг» з рахунком 2:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

У складі переможців дубль оформив Янні Гурд (12-а та 45-а хвилини), ще по голу на свій рахунок записали Нікіта Кучеров (20) і Олександр Кіллорн (35).

За «Монреаль» шайби закинули Дуайт Кінг (30) і Арттурі Лехконен (45).

У Східній конференції «Монреаль» на 4-му місці, «Тампа Бей» займає 9-ту сходинку і продовжує боротьбу за вихід у плей-офф.

Монреаль Канадієнс – Тампа-Бей Лайтнінг– 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

0:1 – Гурде (Вітковскі, Кучеров) – 11:42, 0:2 – Кучеров (Пойнт, Палат) – 19:50, 1:2 – Кінг (Нестеров, Лехконен) - 59:59, 1:3 – Кіллорн (Конахер) - 34:19, 2:3 – Лехконен (Дотчин, Конахер) - 44:36 (4х5), 2:4 – Гурд (Конакер, Дотчин) – 44:57

Воротарі: Прайс — Василевський

Східна конференція

1. *Вашингтон – 116 очок / 80 матчів

2. *Піттсбург – 111/80

3. *Коламбус – 106/80

4. *Монреаль – 101/81

5. *Рейнджерс – 100/80

6. *Оттава – 96/80

7. *Бостон – 95/81

8. Торонто – 93/80

9. Тампа-Бей – 92/81

10. Айлендерс – 90/80

11. Філадельфія – 85/80

12. Кароліна – 84/80

13. Баффало – 78/80

14. Флорида – 77/80

15. Детройт – 76/80

16. Нью-Джерсі – 70/80

Західна конференція

1. *Чикаго – 108 очок/81 матч

2. * Міннесота – 104/81

3. *Анахайм – 103/81

4. *Едмонтон – 99/80

5. *Сан-Хосе – 97/81

6. *Сент-Луїс – 95/80

7. *Калгарі – 94/81

8.* Нешвілл -94/81

9. Вінніпег – 85/81

10. Лос-Анджелес – 83/80

11. Даллас – 77/81

12. Аризона – 70/81

13. Ванкувер – 69/80

14. Колорадо – 47/80

* учасники плей-офф