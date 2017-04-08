Гранд НХЛ "Монреаль Канадієнс" зазнав поразки в рідних стінах від "Тампи Бей"
"Тампа Бей" зберігає шанси поборотися в цьому сезоні за Кубок Стенлі.
У ніч на 8 квітня у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги відбулася одна зустріч.
"Монреаль Канадієнс" зазнав домашньої поразки від клубу «Тампа-Бей Лайтнінг» з рахунком 2:4, повідомляє офіційний сайт змагань.
У складі переможців дубль оформив Янні Гурд (12-а та 45-а хвилини), ще по голу на свій рахунок записали Нікіта Кучеров (20) і Олександр Кіллорн (35).
За «Монреаль» шайби закинули Дуайт Кінг (30) і Арттурі Лехконен (45).
У Східній конференції «Монреаль» на 4-му місці, «Тампа Бей» займає 9-ту сходинку і продовжує боротьбу за вихід у плей-офф.
Монреаль Канадієнс – Тампа-Бей Лайтнінг– 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
0:1 – Гурде (Вітковскі, Кучеров) – 11:42, 0:2 – Кучеров (Пойнт, Палат) – 19:50, 1:2 – Кінг (Нестеров, Лехконен) - 59:59, 1:3 – Кіллорн (Конахер) - 34:19, 2:3 – Лехконен (Дотчин, Конахер) - 44:36 (4х5), 2:4 – Гурд (Конакер, Дотчин) – 44:57
Воротарі: Прайс — Василевський
Східна конференція
1. *Вашингтон – 116 очок / 80 матчів
2. *Піттсбург – 111/80
3. *Коламбус – 106/80
4. *Монреаль – 101/81
5. *Рейнджерс – 100/80
6. *Оттава – 96/80
7. *Бостон – 95/81
8. Торонто – 93/80
9. Тампа-Бей – 92/81
10. Айлендерс – 90/80
11. Філадельфія – 85/80
12. Кароліна – 84/80
13. Баффало – 78/80
14. Флорида – 77/80
15. Детройт – 76/80
16. Нью-Джерсі – 70/80
Західна конференція
1. *Чикаго – 108 очок/81 матч
2. * Міннесота – 104/81
3. *Анахайм – 103/81
4. *Едмонтон – 99/80
5. *Сан-Хосе – 97/81
6. *Сент-Луїс – 95/80
7. *Калгарі – 94/81
8.* Нешвілл -94/81
9. Вінніпег – 85/81
10. Лос-Анджелес – 83/80
11. Даллас – 77/81
12. Аризона – 70/81
13. Ванкувер – 69/80
14. Колорадо – 47/80
* учасники плей-офф