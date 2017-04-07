"Оттава" тільки по буллітам обіграла "Бостон" і гарантувала участь в Кубку Стенлі

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбулося 12 поєдинків. Центральним протистоянням була дуель "Бостона" і "Оттави", яка в результаті виправдала всі очікування по інтризі.

В основні три періоди було закинуто всього дві шайби, але навіть нічийний результат 1:1 гарантував хокеїстам "Оттава Сенаторз" участь в Кубку Стенлі - вперше з 2015 року. Після всіх труднощів і травм, з якими довелося зіткнутися "Сенаторам" протягом сезону, вони виконали завдання виходу в плей-офф, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Більшу частину чемпіонату команда Гі Буше провела без своїх ключових гравців: нападник Кларк Макартур досі відновлюється після струсу мозку, у голкіпера Крейга Андерсона дружина бореться з раком. Травми переслідували "Сенаторз" по ходу всього сезону і в четвер їм довелося грати без свого кращого захисника Еріка Карлссона.

В овертаймі матчу з "Бостоном" у "Сенаторз" з'явився ще один привід для радості: вони виграли з рахунком 2:1. До речі, ці суперники можуть знову зустрітися вже в першому раунді Кубка Стенлі.

Бостон — Оттава 1:2 (по буллітам) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 10:37 Стаффорд — 8 (Хара — більш) — 1:0, 27:37 Барроус — 15 — 11

Вирішальний булліт: Турріс (перший раунд)

Воротарі: Раск — Андерсон

Нью-Джерсі — Піттсбург 4:7 (1:2, 3:3, 0:2)

Шайби: 04:59 Ноессен — 8 (Беннетт, Джозефсон) — 1:0, 14:24 Раст — 15 (Боніно) — 1:1, 17:07 Гентцель — 15 (Боніно, Шультц) — 1:2, 20:10 Мур — 11 (Палмьєрі, Енріке) — 2:2, 22:09 Арчибальд — 3 (Уілсон, Роуни) — 2:3, 23:05 Ширі — 23 (Кросбі, Гентцель) — 2:4, 25:34 Хол — 20 (Грін, Зейджак — більш) — 3:4, 27:45 Хорнквист — 21 (Кессел, Кросбі — більш) — 3:5, 38:36 Палмьєрі — 26 (Зейджак) — 4:5, 41:58 Каллен — 13 (Кунакл, Хэйнси — менш) — 4:6, 56:53 Боніно — 17 (Дюмолин, Руведель — більш) — 4:7

Воротарі: Шнайдер — Мюррей

Кароліна — Нью-Йорк Айлендерс 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Шайби: 01:27 Нельсон— 19 — 0:1, 04:39 Мейфілд — 2 (Лі, Бувільє) — 0:2, 20:39 Ледд — 22 (Бейлі, Ледді — більш) — 0:3

Воротарі: Лак — Галак

Коламбус — Вінніпег 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Шайби: 06:58 Фоліньо— 26 — 1:0, 13:54 Троуба — 7 (Літтл, Арміа — більш) — 1:1, 15:25 Шайфлі — 32 (Уїлер, Копп) — 1:2, 23:49 Перро — 13 (Літтл) — 1:3, 27:12 Саад — 23 (Бьеркстранд) — 2:3, 32:35 Саад — 24 (Веннберг) — 3:3, 44:06 Троуба — 8 (Перро, Літтл — більш) — 3:4, 49:35 Літтл — 21 (Перро, Мелчьори) — 3:5, 54:00 Дженнер — 17 (Хартнелл, Бьєркстранд) — 4:5

Воротарі: Корписало — Комрі

Торонто — Тампа-Бей 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайби: 27:34 Поінт — 15 (Палат, Хедман — більш) — 0:1, 29:42 Кадрі — 32 (Ханвик, Бозак) — 1:1, 31:50 Кучеров — 39 (Хедман) — 1:2, 42:00 Борнівал — 2 (Сустр, Хедман) — 1:3, 54:11 Поінт — 16 (Палат, Дотчин) — 1:4

Воротарі: Андерсен — Василевсій

Флорида — Сент-Луїс 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)

Шайби: 12:16 Рівс — 6 (Апшолл) — 0:1, 26:41 Трочек — 23 (Ягр, Маккошен) — 1:1, 27:37 Тарасенко — 38 (Швартц, Барбашев) — 1:2, 40:55 Матесон — 7 (Хьюбердо, Петрович) — 2:2, 45:36 Перон — 18 (Парейко) — 2:3, 47:45 Малгин — 5 (Скевіур, Демерс) — 3:3, 50:37 Берглунд — 23 (Шмальтц, Перон — більш) — 3:4, 53:49 Пьєтранджело — 14 (Швартц, Лехтеря — більш) — 3:5, 59:01 Швартц — 19 (Пьєтранджело, Тарасенко) — 3:6

Воротарі: Раймер — Аллен

Даллас — Нешвілл 3:7 (0:4, 3:2, 0:1)

Шайби: 01:06 Арвідссон — 30 (Сміт, Ярнкрок) — 0:1, 13:02 Сміт — 11 (Арвідссон) — 0:2, 18:16 Фіала — 11 (Паренто, Саббен) — 0:3, 18:52 Арвідссон — 31 (Бітетто) — 0:4, 21:06 Золнирчак — 2 (Уотсон, Саббен) — 0:5, 22:47 Спецца — 15 (Бенн) — 1:5, 30:30 Факсу — 12 (Хем'юс) — 2:5, 32:51 Діккінсон — 2 (Факсу, Еліє) — 3:5, 37:27 Йосі — 12 (Ніл, Арвідссон — більш) — 3:6, 53:52 Сміт — 12 (Бітетто, Хант) — 3:7

Воротарі: Ніємі (Лехтонен) — Сарос

Колорадо — Міннесота 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Шайби: 00:10 Зукер — 22 (Койл, Бродин) — 0:1, 14:09 Проссер — 2 (Койл, Парізе) — 0:2, 25:44 Йост — 1 (Грімальді, Ландеског) — 1:2, 34:55 Бушемін — 4 (Андригетто) — 2:2, 46:43 Нідеррайтер — 25 (Стаал, Сутер) — 2:3, 50:00 Гранлунд — 26 (Нідеррайтер, Проссер) — 2:4, 54:20 Ньєто — 7 (Дюшен, Компера) — 3:4

Воротарі: Пікар — Дубник

Аризона — Ванкувер 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Шайби: 06:00 Шенн — 1 (Перліні, Дворак) — 1:0, 07:51 Голдобін — 2 (Х. Сивин, Д. Сивин) — 1:1, 20:55 Врбата — 19 (Чикрин, Деанджело) — 2:1, 29:40 Бурмистров — 5 (Голігоскі, Домі — більш) — 3:1, 36:11 Врбата — 20 (Домі — больш) — 4:1, 41:47 Бозер — 3 (Х. Сивин, Саттер — больш) — 4:2, 52:40 Д. Сивин — 15 (Х. Сивин) — 4:3

Воротарі: Домінге — Міллер



Анахайм — Чикаго 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 06:53 Перрі — 19 (Ракелл, Ватанен — більш) — 1:0, 37:08 Вагнер — 6 (Касі, Шоу) — 2:0, 44:42 Кеслер — 22 (Кольяно, Силфверберг) — 3:0, 54:43 Ракелл — 33 (Гетцлаф, Ітт) — 4:0

Воротарі: Гібсон — Кроуфорд

Лос-Анджелес — Калгарі 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Шайби: 04:57 Беннетт — 13 (Бэклунд, Джиордано — більш) — 0:1, 06:13 Льюїс — 12 (Картер, Форборт) — 1:1, 23:12 Уайдмен — 5 (Ферланд, Энгелланд) — 1:2, 30:45 Хемілтон — 2 (Брауера, Лазар) — 1:3, 34:20 Чіассон — 12 (Броуді, Верстиг) — 1:4

Воротарі: Бішоп — Гілліс



Сан-Хосе — Едмонтон 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Шайби: 06:08 Уорд — 10 (Шлемко, Власіч) — 1:0, 24:40 Макдэвид — 30 (Клефбом, Ларссон) — 1:1, 32:30 Бернс — 29 (Хертл) — 2:1, 44:26 Лучич — 21 (Клефбом, Макдевід — більш) — 2:2, 47:57 Лучич — 22 (Клефбом, Еберле) — 2:3, 56:31 Лучич — 23 (Летесту, Клефбом — більш) — 2:4

Воротарі: Джонс — Талбо

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 81 гра 103 очки

2 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 80 99

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 81 97

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 81 94

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 80 83

6 [Арізона Койотіс] Арізона 81 70

7 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 80 69

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 81 108

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 81 104

3 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 80 95

4 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 81 94

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 81 85

6 [Даллас Старс] Даллас 81 77

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 80 47

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 80 101

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 80 96

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 81 95

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 80 93

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 80 90

6 [Баффало Сейбрс] Баффало 80 78

7 [Флорида Пэнтерс] Флорида 80 77

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 80 76

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 80 116

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 80 111

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 80 106

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 80 100

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 80 90

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 80 85

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 80 84

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 80 70