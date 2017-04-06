"Вашингтон Кепіталс" виграв регулярний чемпіонат НХЛ

У ніч на четвер в Національній хокейній лізі було зіграно два матчі, в центральному з яких "Вашингтон Кепіталс" обіграв "Нью-Йорк Рейнджерс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 2:0.

"Вашингтон" здобув дев'яту перемогу в 10 останніх матчах і вдруге поспіль завоював Президентський кубок - титул за перемогу в регулярному чемпіонаті. Таким чином, команда на весь плей-офф (Кубок Стенлі) забезпечила перевагу свого льоду.

У свою чергу, "Рейнджерс" зайняли місце першої "вайлд-кард" Східної конференції і в першому раунді плей-офф зіграють з "Монреаль Канадієнс". Також з'ясувалося, що в першому раунді зіграють "Піттсбург" і "Коламбус".

Баффало — Монреаль 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 06:01 Ристолайнен — 6 (Джорджес, Айхель) — 1:0, 31:35 Енніс — 5 (Кейн, О'райллі) — 2:0, 40:46 Плеканец — 10 (Радулов, Байрон) — 2:1

Воротарі: Ленер — Прайс

Вашингтон — Нью-Йорк Рейнджерс 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 34:49 Вільямс — 23 (Овечкін, Кузнєцов — більш) — 1:0, 45:42 Кузнєцов — 19 (Йоханссон, Вільямс) — 2:0

Воротарі: Холтбі — Лундквіст

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 80 ігор 101 очко

2 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 80 97

3 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 79 97

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 80 92

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 79 83

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 79 69

7 [Арізона Койотіс] Арізона 80 68

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 80 108

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 80 102

3 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 79 93

4 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 80 92

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 80 83

6 [Даллас Старс] Даллас 80 77

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 79 47

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 80 101

2 [Бостон Брюїнз] Бостон 80 94

3 [Оттава Сенаторс] Оттава 79 94

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 79 93

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 79 88

6 [Баффало Сейбрс] Баффало 80 78

7 [Флорида Пэнтерс] Флорида 79 77

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 80 76

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 80 116

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 79 109

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 79 106

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 80 100

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 79 88

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 80 85

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 79 84

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 79 70