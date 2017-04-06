"Вашингтон Кепіталс" виграв регулярний чемпіонат НХЛ
Команда обіграла у черговому матчі "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 2:0.
У ніч на четвер в Національній хокейній лізі було зіграно два матчі, в центральному з яких "Вашингтон Кепіталс" обіграв "Нью-Йорк Рейнджерс", повідомляє офіційний сайт ліги.
Матч завершився з рахунком 2:0.
"Вашингтон" здобув дев'яту перемогу в 10 останніх матчах і вдруге поспіль завоював Президентський кубок - титул за перемогу в регулярному чемпіонаті. Таким чином, команда на весь плей-офф (Кубок Стенлі) забезпечила перевагу свого льоду.
У свою чергу, "Рейнджерс" зайняли місце першої "вайлд-кард" Східної конференції і в першому раунді плей-офф зіграють з "Монреаль Канадієнс". Також з'ясувалося, що в першому раунді зіграють "Піттсбург" і "Коламбус".
Баффало — Монреаль 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Шайби: 06:01 Ристолайнен — 6 (Джорджес, Айхель) — 1:0, 31:35 Енніс — 5 (Кейн, О'райллі) — 2:0, 40:46 Плеканец — 10 (Радулов, Байрон) — 2:1
Воротарі: Ленер — Прайс
Вашингтон — Нью-Йорк Рейнджерс 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайби: 34:49 Вільямс — 23 (Овечкін, Кузнєцов — більш) — 1:0, 45:42 Кузнєцов — 19 (Йоханссон, Вільямс) — 2:0
Воротарі: Холтбі — Лундквіст
ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН
1 [Анахайм Дакс] Анахайм 80 ігор 101 очко
2 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 80 97
3 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 79 97
4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 80 92
5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 79 83
6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 79 69
7 [Арізона Койотіс] Арізона 80 68
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 80 108
2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 80 102
3 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 79 93
4 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 80 92
5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 80 83
6 [Даллас Старс] Даллас 80 77
7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 79 47
АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 80 101
2 [Бостон Брюїнз] Бостон 80 94
3 [Оттава Сенаторс] Оттава 79 94
4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 79 93
5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 79 88
6 [Баффало Сейбрс] Баффало 80 78
7 [Флорида Пэнтерс] Флорида 79 77
8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 80 76
СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН
1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 80 116
2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 79 109
3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 79 106
4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 80 100
5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 79 88
6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 80 85
7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 79 84
8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 79 70