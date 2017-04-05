"Кременчук" переграв "Донбас" і скоротив рахунок у фіналі плей-офф УХЛ

У Кременчуці завершився п'ятий матч фінальної серії чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" приймав донецький "Донбас" і виграв матч, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Разом з тим, донеччани ведуть в серії до чотирьох перемог з рахунком 3:2.

Шостий матч фіналу чемпіонату України з хокею відбудеться 7 квітня на льоду дружківськоъ Льодової арени "Альтаїр". Початок зустрічі о 18:45.

УХЛ. Фінал. 5-й матч.

"Кременчуг" - "Донбас" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 - Кузьмик (Дегтярьов, Башко), 18:44, 2:0 - Андрейків (Петранговський, Гніденко-більш), 30:27, 2:1 - Сирей (Кочетков, Шафаренко-більш), 32:12, 3:1 - Кіча (Гніденко, Петранговський-більш), 41:33, 4:1 - Карпенко (Чернишенко), 49:47

Рахунок у серії - 2:3