"Бостон" обіграв "Тампу" і забронював собі місце в плей-офф НХЛ - Кубку Стенлі

У ніч на середу в Національній хокейній лізі відбулися 13 матчів, в центральному з яких Бостон" забронював собі місце в плей-офф, перегравши "Тампу", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Брюїнз" обырали "Тампа Бей" з рахунком 4:0.

"Бостон" здобув важливу перемогу і вперше за три сезони вийшов у плей-офф. Перемога стала для "Брюїнз" шостою поспіль, і команда Брюса Кессіді перервала серію з двох невдалих кінцівок сезону, коли вона втрачала шанс вийти в плей-офф в останній момент.

Переломним моментом стало початок другого періоду, коли Дрю Стэффорд відкрив рахунок. До цього "Тампа" п'ять хвилин провела у більшості після вилучення Бреда Маршана, але не змогла нічого створити за цей відрізок. Перед другим перервою Давид Пастрняк подвоїв перевагу "Бостона", а в середині третього Здено Хара забив у більшості і зняв всі питання.

"Тампа" зберегла шанси на вихід в плей-офф. Їх небагато, але вони є. "Лайтнінг" на п'ять очок відстають від "Торонто", з якими зустрінуться в четвер. Після цього "Ліфс" чекають непрості зустрічі з "Піттсбургом" і "Коламбусом", так що "Тампа" в разі перемог над "Торонто", "Монреалем" і "Баффало" може обійти конкурента. Також в межах досяжності знаходиться "Оттава", але відставання від неї становить шість балів.

Бостон вперше з 2014 року вийшов у плей-офф.

Бостон — Тампа-Бей 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 25:56 Стаффорд — 7 (Крейчі, Макквейд) — 1:0, 36:06 Пастрнак — 33 (Неш, Міллер) — 2:0, 49:12 Хара — 9 (Крюг, Бэкес — більш) — 3:0, 58:58 Пастрнак — 34 (Крейчі) — 4:0

Воротарі: Раск — Василевський

Нью-Джерсі — Філадельфія 1:0 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: в овертаймі 00:59 Мур — 10 (Хол, Палмьери) — 1:0

Воротарі: Кинкейд — Мейсон

Піттсбург — Коламбус 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 18:51 Роувни — 2 (Вілсон) — 1:0, 29:26 Хорнквист — 20 (Кунакл) — 2:0, 32:30 Дюмолин — 1 (Гентцель, Кросбі) — 3:0, 40:33 Гентцель — 14 (Шультц, Кросбі) — 4:0, 50:20 Дубінські — 12 (менше і менше) — 4:1

Воротарі: Мюррей — Бобровський

Торонто — Вашингтон 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайби: 14:34 Еллер — 12 (Бураковски, Конноллі) — 0:1, 30:00 Шеттенкирк — 12 (Бэкстрем, Овечкін — більш) — 0:2, 48:11 Шмідт — 3 (Конноллі, Вільямс) — 0:3, 56:44 Вілсон — 7 (Винник, Бігл) — 0:4, 58:52 Марнер — 19 (ван Римсдайк, Бозак — більш) — 1:4

Воротарі: Макэлхинни — Грубауэр

Оттава — Детройт 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 12:59 Карлссон — 17 (Турріс) — 1:0, 27:49 Паятт — 9 (Хоффман, Пажо) — 2:0

Воротарі: Андерсон — Ховард

Сент-Луїс — Вінніпег 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Шайби: 00:35 Пьєтранджело— 13 — 1:0, 21:47 Лайні — 35 (Стюарт Літтл) — 1:1, 22:01 Елерс — 25 (Шайфли, Уілер) — 1:2, 22:49 Стюарт — 2 (Перро, Лоурі) — 1:3, 24:38 Лехтеря — 7 (Барбашов, Сенфорд) — 2:3, 44:48 Шайфли — 31 (Wheeler, Елерс) — 2:4, 49:02 Лайні — 36 (Перро, Літтл) — 2:5

Воротарі: Аллен (Хаттон) — Хатчінсон

Нешвілл — Нью-Йорк Айлендерс 1:2 (в овертаймі) (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 27:03 Фішер — 18 (Уілсон, Сміт) — 1:0, 41:32 Нельсон — 18 (де Хаан, Зайденберг) — 1:1, в овертаймі 01:25 Хікі — 4 (Бейлі, Галак) — 1:2

Воротарі: Рінне — Галак

Міннесота — Кароліна 5:3 (3:3, 1:0, 1:0)

Шайби: 05:39 Парізе — 19 (Стаал, Нідеррайтер) — 1:0, 06:56 Стемпняк — 16 (Скіннер, Слэвин) — 1:1, 11:05 Шрейдер — 6 (Дамба, Ерікссон Ек) — 2:1, 16:19 Скіннер — 34 (Хэнифин, Раск — більш) — 2:2, 18:16 Нідеррайтер — 23 (Парізе, Спаржеон) — 3:2, 19:48 Скіннер — 35 (Стемпняк, Райан) — 3:3, 27:25 Койл — 18 (Фолин, Ханзал) — 4:3, 54:18 Нідеррайтер — 24 (Парізе, Стаал) — 5:3

Воротарі: Дубник — Уорд

Даллас — Арізона 3:2 (в овертаймі) (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 13:54 Рітчі— 16 — 1:0, 17:12 Діккінсон — 1 (Кракнелл) — 2:0, 17:24 Дворак — 15 (Келлер, Макгинн) — 2:1, 55:33 Дюклер — 5 (Будинок, Бурмистрів) — 2:2, в овертаймі 03:45 Хонка — 1 (Спецца, Сміт) — 3:2

Воротарі: Ніємі — Сміт

Колорадо — Чикаго 4:3 (в овертаймі) (0:0, 2:3, 1:0, 1:0)

Шайби: 20:28 Панарін — 30 (Кейн, Тейвз — більш) — 0:1, 24:15 Хартман — 19 (Крюгер) — 0:2, 30:57 Крюгер — 5 (Розживал, Хосса) — 0:3, 32:19 Дюшен — 18 (Ньєто — менше і менше) — 1:3, 36:31 Ландеског — 17 (менше і менше) — 2:3, 45:46 Григоренко — 10 (Дюшен, Барберио) — 3:3 в овертаймі 01:57 Джонсон — 2 (Дюшен) — 4:3

Воротарі: Пікар — Дарлінг

Анахайм — Калгарі 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 15:19 Бэклунд — 22 (Джиордано, Верстиг) — 0:1, 20:48 Ітт — 31 (Гетцлаф) — 1:1, 33:02 Биекса — 3 (Верметт, Перрі) — 2:1, 46:43 Вагнер — 5 (Шоу, Томпсон) — 3:1

Воротарі: Гібсон — Елліотт (Джонсон)

Лос-Анджелес — Едмонтон 6:4 (0:2, 3:1, 3:1)

Шайби: 02:31 Лучич — 20 (Макдэвид, Клефбом — більш) — 0:1, 11:31 Ньюджент-Хопкінс — 17 (Еберле, Расселл) — 0:2, 22:22 Шор — 6 (Бродзински, Браун) — 1:2, 32:29 Браун — 12 (Шор) — 2:2, 35:30 Дауд — 6 (Кліффорд, Бродзински) — 3:2, 36:46 Ньюджент-Хопкінс — 18 (Кассьян, Нюрс) — 3:3, 41:40 Льюїс — 11 (Шор, Човен) — 4:3, 50:09 Пірсон — 24 (Тоффолі) — 5:3, 53:48 Нюрс — 5 (Драйзайтль) — 5:4, 58:39 Дауті — 10 — 6:4

Воротарі: Квік — Талбо

Сан-Хосе — Ванкувер 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Шайби: 00:18 Лабанк — 8 (Павелскі) — 1:0, 00:30 Уорд — 9 (Донський, Шлемко) — 2:0, 43:30 Танев — 2 (Бозер, Сбиса) — 2:1, 49:18 Тірні — 10 (Бернс, Донський) — 3:1

Воротарі: Джонс — Бахман

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 80 ігор 101 очко

2 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 80 97

3 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 79 97

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 80 92

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 79 83

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 79 69

7 [Арізона Койотіс] Арізона 80 68

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 80 108

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 80 102

3 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 79 93

4 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 80 92

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 80 83

6 [Даллас Старс] Даллас 80 77

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 79 47

Детальна таблиця

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

# КОМАНДА І ПРО

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 79 101

2 [Бостон Брюїнз] Бостон 80 94

3 [Оттава Сенаторс] Оттава 79 94

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 79 93

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 79 88

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 79 77

7 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 80 76

8 [Баффало Сейбрс] Баффало 79 76

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 79 114

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 79 109

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 79 106

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 79 100

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 79 88

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 80 85

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 79 84

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 79 70