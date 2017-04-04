Гравці НХЛ незадоволені рішенням керівництва ліги не їхати на Олімпіаду

Профспілка гравців прогнозовано негативно відреагувала на рішення керівництва ліги відмовитися від участі в Олімпіаді-2018, яке було прийнято напередодні, повідомляє офіційний сайт профспілки NHLPA.

«Гравці надзвичайно розчаровані рішенням НХЛ з приводу Олімпіади. Занепокоєння з приводу календаря нового чемпіонату не може йти в порівняння з можливістю Ліги продемонструвати наші можливості та талант на міжнародному рівні. Для НХЛ Олімпіади 2018 і 2022, які пройдуть в Азії, є унікальним шансом показати себе», - йдеться в заяві.

«Більше того, НХЛ приймає таке рішення після того, як з Олімпійським комітетом і Міжнародною федерацією хокею були узгоджені всі питання з приводу страхування і переїзду гравців на ОІ. А бажання Ліги перекласти провину на інших є таким невдалим, як і саме рішення не брати участь в Іграх» — підкреслюється у зверненні Профспілки.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що НХЛ відмовилася від участі своїх гравців в змаганнях Олімпіади-2018.