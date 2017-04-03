Гравці НХЛ не візьмуть участь в Олімпіаді-2018

Національна хокейна ліга в понеділок оголосила, що не візьме участь в зимових Олімпійських іграх у 2018 році в Пхенчхані, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Раніше ми давали зрозуміти, що незважаючи на те, що переважна більшість клубів виступав проти паузи в календарі в сезоні 2017-18 для участі гравців НХЛ в Олімпійських іграх, ми були відкриті до пропозицій всіх сторін, що мають до цього відношення (у тому числі МОК, ІІХФ, НХЛПА тощо), а рада директорів була готова переглянути свої погляди на проблему, - йдеться в заяві НХЛ. - Минуло багато місяців, а справжнього діалогу так і не сталося. Навпаки, Міжнародний олімпійський комітет заявив, що участь гравців НХЛ у Олімпіаді 2022 року в Пекіні залежить від поїздки на Ігри-2018 в Пхенчхані. А профспілка гравців офіційно підтвердила, що зацікавлена у проведенні будь-яких переговорів, які зроблять участь в Олімпіаді більш привабливою для клубів. В результаті, а також з метою припинити всі спекуляції на дану тему, ми підтверджуємо, що в календарі сезону 2017-18 не буде передбачено перерву на зимові Олімпійські ігри. На цьому питання офіційно закрите".

Комісіонер НХЛ Гері Беттмен в попередні місяці неодноразово повторював, що власники клубів виступали проти участі в Олімпіаді з багатьох причин. Основною з них була 17-денна перерва в лютому, коли сезон у лізі американського футболу (NFL) вже закінчений, а головної бейсбольної ліги (МЛБ) ще не розпочався.

На цьому перерветься серія з п'яти поспіль участей гравців НХЛ в зимових Олімпіадах, яка почалася на Іграх-1998 у Нагано (Японія).