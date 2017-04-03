Воротар клубу НХЛ "Філадельфії" виписаний з лікарні після непритомності

Воротар клубу Національної хокейної ліги "Філадельфія Флайєрс" Міхал Нойвірт, який не зміг дограти матч проти "Нью-Джерсі Девілз" через втрату свідомості, виписаний з лікарні, повідомляє SportArena з посиланням на TSN.

Хокеїст у свідомості був доставлений в лікарню, а пізніше стало відомо, що у чеха була застуда, яка призвела до різкого стрибка температури і зневоднення організму.

Кіпер вже виписаний з лікарні і перебуває вдома. Всі показники організму знаходяться в межах норми.

Як повідомляв УНІАН, у середині першого періоду матчу хокеїст несподівано впав на лід, хоча в цей момент поруч з ним не було жодного ігрового епізоду і він не брав участь у зіткненні. На відео видно, що Міхал просто втратив свідомість. Після цього голкіпер терміново був доставлений в госпіталь, але обійшлося без серйозних наслідків.

У нинішньому сезоні 29-річний воротар провів 24 матчі, в яких команда здобула 11 перемог