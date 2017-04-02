"Донбас" здобув третю перемогу над "Кременчуком" у фінальній серії УХЛ

У Дружківці завершився четвертий матч фінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав "Кременчук" з Кременчука і обіграв суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Четвертий матч фінальної серії плей-офф був багато в чому визначальним для команд. Враховуючи рахунок у серії до початку цієї зустрічі (1:2 на користь «Донбасу»), «Кременчуку» вкрай необхідно було йти вперед і відіграватися, щоб не упускати суперника на відстань в дві перемоги. У той же час, «Донбас» явно був не проти забезпечити собі більш комфортний заділ напередодні виїзду на незвичну для себе льодову арену в Кременчуці.

Як і в минулій грі, порушило рівновагу вилучення у складі «Кременчука» – цього разу за викидання шайби був покараний Володимир Варивода. Вже за півтори хвилини, коли «Донбас» закріпився в зоні противника, Сергій Бабинець накинув до воріт на Микиту Буценко, який переправив шайбу у сітку повз щитків Едуарда Захарченко. За 8 хвилин, після помилки захисника «Кременчука» в своїй зоні, Сергій Бабинець підхопив шайбу і кинув по воротах з незручної руки, однак Захарченко зреагував. Першим на добиванні був Віталій Лялька, який подвоїв рахунок.

Проте вже на початку третього періоду «Кременчуку» вдалося скоротити розрив. Севастян Карпенко протягнув шайбу і, виїхавши з-за воріт, пробив по воротах – Євген Царегородцев відбив і цей кидок. Тим не менш Карпенко з другої спроби все ж таки переправив шайбу у сітку воріт.

У час, що залишився кременчужани мали хороші моменти, щоб зрівняти рахунок, але Царегородцев був на висоті. За хвилину до кінця матчу Дмитро Підгурський випустив шостого польового гравця, однак і це не допомогло: «Донбас» виграв третій матч у серії, яка тепер переїде в Кременчук.

Таким чином, рахунок в серії до чотирьох перемог став 3:1 на користь донеччан. Будь-яка наступна гра може стати останньою в нинішньому чемпіонаті України.

"Донбас" (Донецьк) - "Кременчуг" (Кременчук) - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Шайби: 1:0 - Буценко (Бабинець, Побєдоносцев – більш.), 28:33. 2:0 - Лялька (Бабинець, Буценко), 34:43. 2:1 - Карпенко (Чернишенко), 42:40.