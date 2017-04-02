Воротар "Філадельфії Флайєрс" втратив свідомість під час матчу НХЛ (відео)

11:33, 02 квітня 2017
Хокей
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Голкіперу була надана екстрена допомога, майданчик він залишив на ношах.

Нойврит втратив свідомість прямо під час матчу / Reuters

Воротар команди Національної хокейної ліги "Філадельфія Флайєрс" чеський легіонер Міхал Нойвірт втратив свідомість під час чергового матчу регулярного чемпіонату. Відео епізоду викладено на YouTube.

Після чергової ігрової паузи, прямо перед вкиданням в центральній зоні, голкіпер впав на лід, що помітив один з арбітрів. Гра була перервана на 7 хвилин, протягом яких лікарі надавали допомогу гравцеві, а потім помістили його на носилки і понесли з майданчика.

Матч продовжився і завершився перемогою "Філадельфії" над Нью-Джерсі Девілз" з рахунком 3:0.

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Теги: #хокей#НХЛ