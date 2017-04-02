"Едмонтон" обіграв "Анахайм" і став лідером Тихоокеанського дивізіону НХЛ

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі відбулись вісім матчів, в центральному з яких "Едмонтон" обіграв "Анахайм" і вийшов в лідери Тихоокеанського дивізіону, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 3:2 в овертаймі.

"Едмонтон" зрівняв рахунок у кінцівці третього періоду і вирвав перемогу в овертаймі за рахунок голів Мілана Лучича і Леона Драйзайтля. У "Ойлерс" і "Дакс" на рахунку по 91 очку, але "Едмонтон" займає перше місце Тихоокеанського дивізіону завдяки більшому числу перемог в овертаймах і основний час (40 проти 39).

У складі "Дакс" відзначилися Райан Гецлаф і Патрік Івз. Капітан "Ойлерс" Коннор Макдевід забив гол і зробив дві гольові передачі і з 94 очками лідирує в суперечці бомбардирів. На другій позиції знаходиться форвард "Чикаго" Патрік Кейн з 87 балами. Макдевід і Драйзатль продовжили результативні серії до 10 матчів (це кращий клубний результат за 19 років) і допомогли "Эдмонтону" здобути рекордні в історії клубу вісім поспіль домашніх перемог.

"Анахайм" має право нарікати на суддівство. Видалення Антуана Верметта за три хвилини до кінця третього періоду, яке реалізував Лучич, виглядало сумнівним. Як і видалення Патріка Івза наприкінці другого періоду. Обидва голи "Дакс" забили в більшості.

Едмонтон Ойлерс — Анахайм Дакс — 3:2 ВІД (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Макдэвид (Маруна, Ларссон) — 19:11 1:1 — Гецлаф (Сильверберг, Фаулер) — 23:27 (5x4) 1:2 — Івз (Верметт, Сильверберг) — 48:53 (5x4) 2:2 — Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) — 58:02 (5x4) 3:2 — Драйзайтль (Макдэвид) — 61:26 (3x3)

Філадельфія Флайєрс — Нью-Джерсі Девілз— 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

1:0 – Шенн (Жиру, Гостисбер) – 07:28 (5x4) 2:0 – Макдональд (Вандевельде, Гудас) – 11:28 3:0 – Уіл (Ворачек, дель Зотто) – 30:06 (4x3)

Кароліна Харрікейнз — Даллас Старз— 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 – Спецца (Елі, Пэтерин) – 24:46 0:2 – Клингберг – 58:03 (en), 0:3 – Шор – 58:35 (en)

Тампа-Бей Лайтнінг — Монреаль Канадієнс — 1:2 ВІД (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – Дано (Пачьоретти) – 34:24 1:1 – Гурд (Хедман, Друен) – 51:38 1:2 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 60:51 (3x3)

Детройт Ред Уінгз — Торонто Мейпл Ліфс— 4:5 (1:0, 1:3, 2:2)

1:0 – Нюквист (Нільсен, Дженсен) – 14:50 1:1 – Меттьюс (Комарів, Зайців) – 22:56 (5x4) 1:2 – Марнер (Керрік) – 33:53 1:3 – Нюландер (Меттьюс, Полак) – 35:08 2:3 – Дженсен (Хелм) – 36:42 3:3 – Кронвалль (Зеттерберг, Нюквист) – 54:41 3:4 – ван Римсдайк (Бозак, Гардінер) – 57:34 3:5 – Меттьюс (Бойл) – 58:51 4:5 – Грін (Ларкін, Хелм) – 59:15 (6x5)

Вінніпег Джетс — Оттава Сенаторз— 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

0:1 – Хоффман (Брассар) – 16:15 1:1 – Уілер – 23:29 1:2 – Хоффман (Пайят, Сесі) – 23:40 2:2 – Лоурі (Троуба) – 30:43 3:2 – Перро (Літтл, Троуба) – 47:46 4:2 – Елерс (Літтл) – 59:35 (en)

Нешвілл Предаторз — Міннесота Уайлд— 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – Форсберг (Йозі, Джохансен) – 37:21 2:0 – Фіала – 37:31 3:0 – Суббэн – 57:37 (en)

Бостон Брюїнз — Флорида Пантерз— 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

1:0 — Аккьяри — 17:03 1:1 — Ванек (Севьюр, Бьюгстад) — 21:38 2:1 — Бержерон (Хара, Пастрняк) — 27:56 2:2 — Ягр (Яндл, Маршессо) — 29:53 (5x4) 3:2 — Крейчі — 34:30 4:2 — Маршан (Спунер, Пастрняк) — 58:16 (5x4) 5:2 — Бержерон — 59:48 (en)

Східна конференція

1. Вашингтон – 110 очок / 77 матчів

2. Коламбус – 106/77

3. Піттсбург – 105/77

4. Монреаль – 99/78

5. Рейнджерс – 98/78

6. Торонто – 91/77

7. Оттава – 91/77

8. Бостон – 90/78

9. Тампа-Бей – 86/77

10. Айлендерс – 84/77

11. Кароліна – 84/77

12. Філадельфія – 84/78

13. Флорида – 77/78

14. Баффало – 76/77

15. Детройт – 74/78

16. Нью-Джерсі – 68/78

Західна конференція

1. Чикаго – 107 очок/78 матчів

2. Міннесота – 98/78

3. Едмонтон – 97/78

4. Анахайм – 97/78

5. Сан-Хосе – 93/78

6. Калгарі – 92/78

7. Сент-Луїс – 91/77

8. Нешвілл -91/78

9. Лос-Анджелес – 81/77

10. Вінніпег – 81/79

11. Даллас – 75/78

12. Ванкувер – 69/77

13. Аризона – 65/78

14. Колорадо – 45/77