"Сент-Луїс" і "Калгарі" вийшли в плей-офф НХЛ - Кубок Стенлі

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно сім матчів, де головними подіями дня став вихід в плей-офф - Кубок Стенлі - "Сент-Луїс Блюз" і "Калгарі Флеймз", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Сент-Луїс" програв по булітам, але завдяки одному набраному очку в шостий раз поспіль забронював собі місце в плей-офф. У боротьбі за третє місце Центрального дивізіону "Блюз" на два очки випереджають "Нешвілл". Обом командам залишилося провести по п'ять зустрічей.

"Колорадо" перервав серію з семи поразок завдяки успіху в серії булітів. Метт Дюшен і Нейтан Маккіннон переграли Джейка Аллена, а Келвін Пікард зупинив Олександра Стіна і Володимира Тарасенка. Результативна серія "Сент-Луїса" досягла восьми (6-0-2) матчів.

У свою чергу, "Калгарі" обіграв "Сан-Хосе" (5:2), забронював собі місце в плей-офф і на відстань одного очка наблизився до "Сан-Хосе", який займає третє місце Тихоокеанського дивізіону. "Шаркс" зазнали восьмої поразки в дев'яти матчах.

У складі "Флеймс" голами відзначилися п'ять різних гравців, а Брайан Елліотт, який виграв 15-й матч з останніх 18, зробив 36 сейвів. "Калгарі" вийшов у плей-офф вдруге за вісім років, хоча почав сезон 5-10-1.

Чикаго Блекхоукс — Коламбус Блю Джекетс— 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Панарін (Кейн, Тейвз) — 00:32 (5x4) 1:1 — Фоліньо (Ганьє, Джонсон) — 17:15 (4x4) 2:1 — Маріан Госса (Кейн, Сібрук) — 17:37 (4x4) 3:1 — Панарін (Кейн, Керо) — 59:16 (en)

Нью-Йорк Рейнджерс — Піттсбург Пінгвінз — 3:4 Б

(0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1) 0:1 — Гюнцель (Кросбі, Кессел) — 20:39 0:2 — Кросбі (Ширина, Хэйнси) — 30:46 1:2 — Холден — 39:33 (5x4) 1:3 — Раст (Коул) — 46:46 2:3 — Неш (Міллер, Жирарди) — 48:50 3:3 — Крайдер (Міллер, Холден) — 59:48 (6x5) 3:4 — Кессел — 65:00 (ПБ)

Арізона Койотс — Вашингтон Кепіталз— 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)

1:0 — Дворак — 07:26 2:0 — Джурис (Голігоскі) — 09:05 3:0 — Бурмістров (Доан, Круз) — 13:12 3:1 — Бекстрем (Оші, Юханссон) — 21:59 (5x4) 3:2 — Винник (Уілсон, Орлов) — 31:04 4:2 – Дворак – 33:28 (5x4) 5:2 — Бурмістров (Будинок, Дианджело) — 37:52 (5x4) 6:2 — Холланд — 50:17 6:3 — Вільямс (Нісканен, Юханссон) — 50:37

Ванкувер Кенакс — Лос-Анджелес Кінгз— 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

0:1 — Игинла (Мартінес, Човен) — 32:48 (5x4) 0:2 — Тоффолі (Маззин, Шор) — 36:38

Колорадо Евеланш — Сент-Луїс Блюз — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 — Рівз (Апшолл, Шмальц) — 12:29 1:1 — Комфер (Маккіннон, Беррі) — 31:49 (5x4) 2:1 — Дюшейн — 65:00 (ПБ)

Калгарі Флеймс — Сан-Хосе Шаркс— 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

1:0 — Годро (Беннетт) — 12:26 2:0 — Монахан (Ткачук, Верстиг) — 23:39 (5x4) 2:1 — Власіч (Хейлі, Серенсен) — 28:25 3:1 — Стэйджан (Стоун) — 32:38 4:1 — Чіассон (Верстиг, Броди) — 37:09 4:2 — Карлссон (Павелскі, Мартін) — 53:06 5:2 — Беннетт (Чіассон, Броди) — 59:26 (en)

Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерсі Девілз— 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

1:0 — Лі (Бойчак, Таварес) — 05:44 (5x4) 2:0 — Бовилье (Хо-Сенг, Чимера) — 37:54 2:1 — Хенрік (Кенневилль, Заха) — 51:23 (5x4)

Східна конференція

1. Вашингтон – 110 очок / 77 матчів

2. Коламбус – 106/77

3. Піттсбург – 105/77

4. Рейнджерс – 98/78

5. Монреаль – 97/77

6. Оттава – 91/76

7. Торонто – 89/76

8. Бостон – 88/77

9. Тампа-Бей – 85/76

10. Кароліна – 84/76

11. Айлендерс – 84/77

12. Філадельфія – 82/77

13. Флорида – 77/77

14. Баффало – 76/77

15. Детройт – 74/77

16. Нью-Джерсі – 68/77

Західна конференція

1. Чикаго – 107 очок/78 матчів

2. Міннесота – 98/77

3. Анахайм – 96/77

4. Едмонтон – 95/77

5. Сан-Хосе – 93/78

6. Калгарі – 92/78

7. Сент-Луїс – 91/77

8. Нешвілл – 89/77

9. Лос-Анджелес – 81/77

10. Вінніпег – 79/78

11. Даллас – 73/77

12. Ванкувер – 69/77

13. Аризона – 65/78

14. Колорадо – 45/77