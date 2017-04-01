"Сент-Луїс" і "Калгарі" вийшли в плей-офф НХЛ - Кубок Стенлі
"Сент-Луїс" став учасником матчів на вибування в кінцівці сезону в шостий раз поспіль.
У ніч на суботу в Національній хокейній лізі було зіграно сім матчів, де головними подіями дня став вихід в плей-офф - Кубок Стенлі - "Сент-Луїс Блюз" і "Калгарі Флеймз", повідомляє офіційний сайт ліги.
"Сент-Луїс" програв по булітам, але завдяки одному набраному очку в шостий раз поспіль забронював собі місце в плей-офф. У боротьбі за третє місце Центрального дивізіону "Блюз" на два очки випереджають "Нешвілл". Обом командам залишилося провести по п'ять зустрічей.
"Колорадо" перервав серію з семи поразок завдяки успіху в серії булітів. Метт Дюшен і Нейтан Маккіннон переграли Джейка Аллена, а Келвін Пікард зупинив Олександра Стіна і Володимира Тарасенка. Результативна серія "Сент-Луїса" досягла восьми (6-0-2) матчів.
У свою чергу, "Калгарі" обіграв "Сан-Хосе" (5:2), забронював собі місце в плей-офф і на відстань одного очка наблизився до "Сан-Хосе", який займає третє місце Тихоокеанського дивізіону. "Шаркс" зазнали восьмої поразки в дев'яти матчах.
У складі "Флеймс" голами відзначилися п'ять різних гравців, а Брайан Елліотт, який виграв 15-й матч з останніх 18, зробив 36 сейвів. "Калгарі" вийшов у плей-офф вдруге за вісім років, хоча почав сезон 5-10-1.
Чикаго Блекхоукс — Коламбус Блю Джекетс— 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
1:0 — Панарін (Кейн, Тейвз) — 00:32 (5x4) 1:1 — Фоліньо (Ганьє, Джонсон) — 17:15 (4x4) 2:1 — Маріан Госса (Кейн, Сібрук) — 17:37 (4x4) 3:1 — Панарін (Кейн, Керо) — 59:16 (en)
Нью-Йорк Рейнджерс — Піттсбург Пінгвінз — 3:4 Б
(0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1) 0:1 — Гюнцель (Кросбі, Кессел) — 20:39 0:2 — Кросбі (Ширина, Хэйнси) — 30:46 1:2 — Холден — 39:33 (5x4) 1:3 — Раст (Коул) — 46:46 2:3 — Неш (Міллер, Жирарди) — 48:50 3:3 — Крайдер (Міллер, Холден) — 59:48 (6x5) 3:4 — Кессел — 65:00 (ПБ)
Арізона Койотс — Вашингтон Кепіталз— 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)
1:0 — Дворак — 07:26 2:0 — Джурис (Голігоскі) — 09:05 3:0 — Бурмістров (Доан, Круз) — 13:12 3:1 — Бекстрем (Оші, Юханссон) — 21:59 (5x4) 3:2 — Винник (Уілсон, Орлов) — 31:04 4:2 – Дворак – 33:28 (5x4) 5:2 — Бурмістров (Будинок, Дианджело) — 37:52 (5x4) 6:2 — Холланд — 50:17 6:3 — Вільямс (Нісканен, Юханссон) — 50:37
Ванкувер Кенакс — Лос-Анджелес Кінгз— 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
0:1 — Игинла (Мартінес, Човен) — 32:48 (5x4) 0:2 — Тоффолі (Маззин, Шор) — 36:38
Колорадо Евеланш — Сент-Луїс Блюз — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 — Рівз (Апшолл, Шмальц) — 12:29 1:1 — Комфер (Маккіннон, Беррі) — 31:49 (5x4) 2:1 — Дюшейн — 65:00 (ПБ)
Калгарі Флеймс — Сан-Хосе Шаркс— 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
1:0 — Годро (Беннетт) — 12:26 2:0 — Монахан (Ткачук, Верстиг) — 23:39 (5x4) 2:1 — Власіч (Хейлі, Серенсен) — 28:25 3:1 — Стэйджан (Стоун) — 32:38 4:1 — Чіассон (Верстиг, Броди) — 37:09 4:2 — Карлссон (Павелскі, Мартін) — 53:06 5:2 — Беннетт (Чіассон, Броди) — 59:26 (en)
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерсі Девілз— 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1:0 — Лі (Бойчак, Таварес) — 05:44 (5x4) 2:0 — Бовилье (Хо-Сенг, Чимера) — 37:54 2:1 — Хенрік (Кенневилль, Заха) — 51:23 (5x4)
Східна конференція
1. Вашингтон – 110 очок / 77 матчів
2. Коламбус – 106/77
3. Піттсбург – 105/77
4. Рейнджерс – 98/78
5. Монреаль – 97/77
6. Оттава – 91/76
7. Торонто – 89/76
8. Бостон – 88/77
9. Тампа-Бей – 85/76
10. Кароліна – 84/76
11. Айлендерс – 84/77
12. Філадельфія – 82/77
13. Флорида – 77/77
14. Баффало – 76/77
15. Детройт – 74/77
16. Нью-Джерсі – 68/77
Західна конференція
1. Чикаго – 107 очок/78 матчів
2. Міннесота – 98/77
3. Анахайм – 96/77
4. Едмонтон – 95/77
5. Сан-Хосе – 93/78
6. Калгарі – 92/78
7. Сент-Луїс – 91/77
8. Нешвілл – 89/77
9. Лос-Анджелес – 81/77
10. Вінніпег – 79/78
11. Даллас – 73/77
12. Ванкувер – 69/77
13. Аризона – 65/78
14. Колорадо – 45/77