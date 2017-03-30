Лідер чемпіонату НХЛ "Вашингтон" здобув шосту перемогу поспіль

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі було зіграно чотири матчі, в центральному з яких лідер зведеної турнірній таблиці регулярного чемпіонату "Вашинтгон Кепіталз" здобув шосту перемогу поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Кепіталз" обіграли "Колорадо Евеланш" з рахунком 5:3.

"Вашингтон" здобув шосту перемогу поспіль і збільшив відрив від переслідувачів. "Кепіталз" на п'ять очок випереджають "Коламбус" в боротьбі за перше місце в дивізіоні і Президентський кубок, але у "Блю Джекетс" є гра в запасі. У неділю суперники зустрінуться в очному поєдинку.

Маркус Юханссон і Євген Кузнєцов набрали по 2 (1+1) очки. Російський форвард був визнаний першою зіркою зустрічі.

За останні два сезони на рахунку "Вашингтона" 107 перемог. Більше з часів введення булітів (2005-06) було тільки у "Детройта" - 108 (58 у сезоні 2005-06 і 50 в 2006-07).

"Колорадо" програв в сьомий раз поспіль. Єдиною світлою плямою став красивий гол Нэйтана Маккіннона.

Піттсбург — Чикаго 1:5 (0:4, 0:0, 1:1)

Шайби: 03:23 Панарін — 26 (Кейн, Керо) — 0:1; 14:39 Паник — 22 (Шмальц, Тейвз) — 0:2; 19:05 Крюгер — 4 (Кейн, Панарін) — 0:3; 19:44 Хосса (Хартман) — 0:4; 43:32 Керо— 6 — 0:5; 45:46 Раст — 13 (Коул, Каллен) — 1:5

Воротарі: Флері — Кроуфорд

Калгарі — Лос-Анджелес 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 03:04 Хемілтон — 13 (Монахен, Гудро) — 1:0; 12:04 Льюїс — 10 (Форбот, Копітар) — 1:1; 39:04 Игинла— 13 — 1:2; 46:09 Копітар — 12 (Маззин, Габорік) — 1:3; 52:40 Картер — 32 (Игинла, Габорік) — 1:4

Воротарі: Елліотт — Бішоп

Колорадо — Вашингтон 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Шайби: 04:00 Карлсон — 9 (Кузнєцов, Бураковски — більш.) — 0:1; 11:11 Рантанен — 17 (Маккинон, Андригетто) — 1:1; 11:48 Бігл — 13 (Шаттенкірк, Вілсон) — 1:2; 24:57 Йоханссон — 23 (Оші, Шаттенкірк — більш.) — 1:3; 31:03 Кузнєцов — 18 (Йоханссон, Вільямс) — 1:4; 33:50 Нієто — 6 (Григоренко, Бурк) — 2:4; 44:29 Маккинон — 16 (Беррі, Андригетто) — 3:4; 58:38 Еллер — 11 (Винник — п. в.) — 3:5

Воротарі: Пікар — Грубауэр

Аризона — Сент-Луїс 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 09:16 Берглунд — 22 (Пааярви, Парейко) — 0:1; 22:25 Тарасенко — 36 (Боумистер, Швартц) — 0:2; 54:37 Голігоскі — 6 (Дворак, Келлер — більш.) — 1:2; 59:40 Перон — 16 (Берглунд, Пьетранжело — більш, п. в.) — 1:3

Воротарі: Доминге — Хаттон

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 76 ігор 95 очок

2 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 76 93

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 76 93

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 77 90

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 76 79

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 76 69

7 [Арізона Койотіс] Арізона 77 63

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 77 105

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 76 96

3 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 76 90

4 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 76 89

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 77 77

6 [Даллас Старс] Даллас 76 73

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 76 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 76 95

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 75 91

3 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 75 87

4 [Бостон Брюїнз] Бостон 76 86

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 75 83

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 76 77

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 77 76

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 76 74

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 76 110

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 75 105

3 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 76 103

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 77 97

5 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 75 82

6 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 75 82

7 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 76 80

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 76 68