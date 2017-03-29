Лідер чемпіонату НХЛ "Вашингтон" здобув чергову перемогу завдяки хет-трику Овечкіна

У ніч на середу в Національній хокейній лізі було зіграно 11 матчей у центральному з них. Олександр Овечкін зробив хет-трик у переможному матчі "Вашингтон Кепіталз" проти "Міннесоти Уайлд", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Кепіталз" виграли з рахунком 5:4 в овертаймі.

Змучені тривалою кризою господарі вийшли на матч проти лідера чемпіонату з чудовим настроєм. Але постійні видалення, слабка гра в меншості, а також незрівнянна гра Олександра Овечкіна, Маркуса Юханссона і Ті-Джея Оші змусила "Диких" знову обмежитися лише одним очком.

Капітан "Вашингтона" провів свій, мабуть, самий продуктивний матч у сезоні, оформивши хет-трик і зробивши гольову передачу. Всі три голи Овечкін забив у більшості. Інші дві шайби "Столичних", включаючи чудову переможну в овертаймі, закинув Оші. Юханссон зробив чотири гольові передачі, Ніклас Бэкстрем - три.

Овечкін за один вечір наздогнав і обігнав Джонні Бьюсіка, зайнявши 26-ту сходинку у списку кращих снайперів в історії НХЛ. Тепер на його рахунку 558 голів. Хет-трик став 17-м в кар'єрі Овечкіна. В останніх восьми матчах росіянин набрав 11 (6+5) очок.

Третій гол Овечкіна на 53-й хвилині довів перевагу гостей до 4:2, а "Міннесота" знайшла в собі сили відігратися. У фінальному штурмі Ерік Стаал зрівняв рахунок за 27 секунд до кінця основного часу, але на другій хвилині овертайму Оші чудовим кидком з середньої дистанції під поперечину приніс "Кепіталз" їх п'яту перемогу поспіль.

"Вашингтон" зі 108 очками на три бали випереджає "Коламбус".

Нью-Джерсі — Вінніпег 3:4 (по буллітам) (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 00:52 Елерс — 23 (Wheeler, Троуба) — 0:1, 08:10 Беннетт — 6 (Заха, Прут) — 1:1, 12:07 Хол — 19 (Зейджак) — 2:1, 35:27 Носсен — 7 (П'єтіла) — 3:1, 36:36 Уілер — 23 (Мелькиори, Шайфли) — 3:2, 42:40 Армиа — 9 (менше і менше) — 3:3

Вирішальний булліт: Лайні (другий раунд)

Воротарі: Шнайдер — Хеллебайк

Бостон — Нешвілл 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 02:28 Бержерон — 18 (Хара, Маршан) — 1:0, 13:52 Крейчі — 22 (Пастрнак, Стаффорд) — 2:0, 51:16 Сміт — 10 (Йосі, Елліс) — 2:1, 55:47 Аккьяри — 1 (Неш) — 3:1, 58:29 Бэкес — 17 (Мур) — 4:1

Воротарі: Раск — Ринного

Філадельфія — Оттава 3:2 (по буллітам) (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 16:25 Карлссон — 15 (Турріс — більш) — 0:1, 18:34 Шенн — 23 (Гостисбихир, Жиру — більш) — 1:1, 52:35 Турріс — 26 (Сісі, Классон) — 1:2, 54:01 Уіл — 6 — 2:2

Вирішальний булліт: Уіл (перший раунд)

Кароліна — Детройт 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 10:10 Стемпняк — 15 (Райан, Фальк) — 1:0, 15:23 Нордстрем — 6 (Пеші, Теравайнен) — 2:0, 33:36 Стаал — 16 (Теннісон, Далбэк) — 3:0, 53:33 Носек — 1 (Стрейт, Міллер) — 3:1, 57:22 Ліндхольм — 11 (Агв, Фальк — больш) — 4:1

Воротарі: Уорд — Ховард

Коламбус — Баффало 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 14:47 Квінсі— 5 — 1:0, 17:48 Аткінсон — 34 (Джонс, Веннберг) — 2:0, 30:53 Родрігес — 4 (о'райллі, Маккейб — більш) — 2:1, 58:55 Саад — 22 (Андерсон) — 3:1

Воротарі: Бобровський — Нілссон

Торонто — Флорида 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Шайби: 11:54 Меттьюз — 35 (Хайман, Нюландер) — 1:0, 14:43 Комаров — 13 (Браун, Кадри) — 2:0, 35:31 Сміт — 14 (Яндл, Демерс) — 2:1, 43:32 Хайман — 10 (Комарів — менше і менше) — 3:1, 59:04 Ягр — 15 (Барков, Яндл — більш) — 3:2

Воротарі: Макэлхинни — Раймер (Белла)

Монреаль — Даллас 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Шайби: 01:47 Маккензі— 6 — 0:1, 35:49 Пасиоретти — 34 (Дано) — 1:1, 43:21 Галлахер — 9 (Байрон) — 2:1, 53:02 Лехконен — 14 (Марков) — 3:1, 57:58 Радулов — 16 (Пасиоретти) — 4:1

Воротарі: Прайс — Лехтонен

Міннесота — Вашингтон 4:5 (в овертаймі) (0:1, 2:2, 2:1, 0:1)

Шайби: 11:36 Оші — 31 (Бэкстрем, Овечкін) — 0:1, 22:17 Поминвилль — 12 (Ханзал, Нідеррайтер) — 1:1, 27:31 Овечкін — 31 (Джохансен, Бэкстрем — більш) — 1:2, 32:28 Овечкін — 32 (Шеттенкирк, Йоханссон — більш) — 1:3, 35:43 Ханзал — 18 (Поминвилль, Спаржеон) — 2:3, 52:29 Овечкін — 33 (Бэкстрем, Йоханссон — больш) — 2:4, 55:03 Спаржеон— 9 — 3:4, 59:33 Стаал — 27 (Спаржеон, Койву) — 4:4, в овертаймі 01:52 Оші — 32 (Йоханссон, Нісканен) — 4:5

Воротарі: Дубник — Холтбі

Едмонтон — Лос-Анджелес 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 14:44 Макдэвид — 27 (Драйзайтль) — 1:0, 17:11 Игинла— 12 — 1:1, 27:03 Грайба — 2 (Нюрс, Ньюджент-Хопкінс) — 2:1

Воротарі: Талбо — Квік

Ванкувер — Анахайм 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)

Шайби: 00:23 Перрі — 16 (Рітчі, Верметт) — 0:1, 01:37 Ітт — 28 (Ракелл, Биекса) — 0:2, 19:44 Рітчі — 14 (Ліндхольм, Менсон) — 0:3, 23:44 Монтур — 2 (Верметт) — 0:4, 42:34 Бозер — 2 (Саттер) — 1:4

Воротарі: Міллер — Берньє

Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс 5:4 (в овертаймі) (2:1, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайби: 01:44 Хансен — 7 (Хертл, Бодкер) — 1:0, 13:30 Хейес — 21 (Пампел) — 1:1, 18:01 Карлссон — 10 (Власіч, Брон — менше і менше) — 2:1, 31:38 Тірні— 8 — 3:1, 39:37 Степан — 16 (Зуккарелло, Шей — більш) — 3:2, 41:24 Фаст — 6 (Шей, Хейес) — 3:3, 44:44 Міллер — 22 (Шей, Хейес — більш) — 3:4, 57:45 Тірні — 9 (Хансен, Бодкер) — 4:4, в овертаймі 03:10 Бернс — 28 (Павелскі, Марло — більш) — 5:4

Воротарі: Джонс — Лундквіст

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 76 ігор 95 очок

2 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 76 93

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 76 93

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 76 90

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 75 77

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 76 69

7 [Арізона Койотіс] Арізона 76 63

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 76 103

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 76 96

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 76 89

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 75 88

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 77 77

6 [Даллас Старс] Даллас 76 73

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 75 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 76 95

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 75 91

3 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 75 87

4 [Бостон Брюїнз] Бостон 76 86

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 75 83

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 76 77

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 77 76

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 76 74

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 75 108

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 75 105

3 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 75 103

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 77 97

5 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 75 82

6 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 75 82

7 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 76 80

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 76 68