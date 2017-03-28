"Тампа" здобула важливу перемогу над "Чикаго" і наблизилася до зони плей-офф НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі було зіграно шість матчів, в центральному з яких супер-вольова перемога "Тампа-Бей" над "Чикаго" дозволила команді впритул наблизитися до зони плей-офф, у той час як їх прямі конкуренти "Айлендерс" і "Кароліна" свої домашні поєдинки програли, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Тампа-Бей Лайтнінг" обіграли "Чикаго Блэкхокс" з рахунком 5:4 в овертаймі.

Здобувши без перебільшення героїчну перемогу над лідером Західної конференції, "Блискавки" за сім матчів до кінця чемпіонату всього на одне очко відстають від "Бостона", що займає другий "вайлд-кард", а також на очко випередили "Айлендерс", які поступилися в понеділок "Нешвіллу".

Початок зустрічі не віщував південцям нічого доброго: вже на 14-й хвилині вони програвали 1:3, і головний тренер Джон Купер навіть замінив голкіпера Андрія Василевського, щоб той прийшов до тями. Однак з початку другого періоду росіянин знову зайняв місце у воротах та закінчив матч з 25 сейвами.

В середині другої 20-хвилинки форвард "Блэкхокс" Ріхард Панік довів рахунок до 1:4, але незабаром господарям вдався чудовий п'ятихвилинний відрізок, за який вони зуміли зрівняти рахунок. Між двома голами Джонатана Друена ще одну шайбу закинув Антон Строльман - 4:4.

В овертаймі Янні Горд скористався помилкою Артемія Панаріна, в самоті втік до воріт Скотта Дарлінга і забив переможний гол.

Кароліна — Детройт 3:4 (в овертаймі) (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Шайби: 05:15 Скіннер — 31 (Слэвин, Стемпняк) — 1:0, 29:04 Мента— 16 — 1:1, 30:14 Мента — 17 (Атанасиу, Декайзер) — 1:2, 39:02 Фальк — 15 (Слэвин, Райан) — 2:2, 48:40 Татар — 23 (Нюквист, Зеттерберг) — 2:3, 59:08 Фальк — 16 (Хэнифин, Раск) — 3:3 в овертаймі 01:59 Атанасиу — 18 (Нюквист) — 3:4

Воротарі: Лак — Мразек

Баффало — Флорида 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Шайби: 03:21 о'райллі — 19 (Айхель, Куликів — більш) — 1:0, 14:06 Богосян — 2 (Гиргенсонс, Моулсон) — 2:0, 21:25 Джионта — 15 (Моулсон — більш) — 3:0, 30:19 Маршессо — 29 (Хьюбердо, Яндл — більш) — 3:1, 35:08 Фоліньо — 13 (Айхель, Райнхарт) — 4:1, 36:10 Хьюбердо — 8 — 4:2

Воротарі: Ленер — Раймер (Берра)

Нью-Йорк Айлендерс — Нешвілл 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 10:17 Фіала — 9 (Ярнкрок, Битетто) — 0:1, 23:15 Арвідссон — 29 (Форсберг, Екхольм) — 0:2, 37:20 Бейлі — 13 (Ледді) — 1:2, 59:39 Джохансен — 13 (Елліс) — 1:3

Воротарі: Грайсс — Сарос

Тампа-Бей — Чикаго 5:4 (в овертаймі) (1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 01:23 Панарін — 25 (Керо) — 0:1, 09:29 Палат — 16 (Хедман, Кучеров — більш) — 1:1, 10:17 Кейн — 34 (Хьялмарссон, Кит) — 1:2, 13:14 Юрко — 1 (Шмальтц) — 1:3, 28:47 Паник — 21 (ван Римсдайк, Шмальтц) — 1:4, 31:45 Дрюэн — 19 (Киллорн, Стралман) — 2:4, 32:47 Стралман — 4 (Маккегг, Палат) — 3:4, 36:24 Дрюэн — 20 (Хедман, Кучеров — больш) — 4:4, в овертаймі 04:25 Гордий — 2 (Хедман) — 5:4

Воротарі: Будай (Василевський) — Дарлінг

Сент-Луїс — Арізона 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Шайби: 27:53 Швартц — 17 (Стін, Тарасенко) — 1:0, 32:28 Пьєтранджело — 12 (Якупов, Стін) — 2:0, 41:01 Деанджело — 5 (Врбата, Голігоскі) — 2:1, 50:06 Швартц — 18 (Тарасенко, Стін) — 3:1, 58:11 Тарасенко — 35 (Швартц, Стін) — 4:1

Воротарі: Аллен Сміт

Калгарі — Колорадо 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 01:30 Монахен — 26 (Броуді — більш) — 1:0, 24:33 Ферланд — 15 (Гудро, Монахен) — 2:0, 43:06 Андригетто — 6 (Джонсон, Маккіннон — більш) — 2:1, 44:58 Брауера — 13 (Монахен, Верстиг — більш) — 3:1, 58:06 Андригетто — 7 (Рантанен, Джонсон) — 3:2, 59:58 Гудро — 17 (Ферланд, Монахен — больш) — 4:2

Воротарі: Елліотт — Пікар

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 75 ігор 93 очки

2 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 75 91

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 75 91

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 76 90

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 74 77

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 75 69

7 [Арізона Койотіс] Арізона 76 63

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 76 103

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 75 95

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 75 89

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 75 88

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 76 75

6 [Даллас Старс] Даллас 75 73

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 75 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 75 93

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 74 90

3 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 74 85

4 [Бостон Брюїнз] Бостон 75 84

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 75 83

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 75 77

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 76 76

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 75 74

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 74 106

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 75 103

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 74 103

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 76 96

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 75 82

6 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 74 80

7 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 75 78

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 75 67