"Анахайм" здобув четверту перемогу поспіль і вийшов в лідери Тихоокеанського дивізіону НХЛ

У ніч на понеділок в Національній хокейній лізі було зіграно п'ять матчів, в центральному з яких "Анахайм" виграв четвертий раз поспіль і вийшов на перше місце Тихоокеанського дивізіону, на два очки випередивши "Сан-Хосе" і "Едмонтон", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Дакс" обіграли "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 6:3.

Всім трьом командам залишилося провести по сім зустрічей. Ще 15 березня команда Ренді Карлайла була позаду "Шаркс" на дев'ять очок.

Ключовий внесок у перемогу "Дакс" внесли Райан Гецлаф, який зробив чотири передачі, і Патрік Івз, який оформив дубль. Гецлаф в сьомий раз в кар'єрі досяг позначки в 50 передач. Воротар "Анахайма" Джонатан Берньє здобув восьму перемогу в дев'яти матчах.

"Рейнджерс" змарнували шанс стати шостою командою, заздалегідь котра забронювала собі місце в плей-офф.

Детройт — Міннесота 3:2 (в овертаймі) (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 09:43 Стаал — 26 (Парізе, Бродин) — 0:1, 19:41 Грін — 12 (Кронвалл, Нільсен) — 1:1, 36:14 Проссер— 1 — 1:2, 40:55 Татар — 22 (Нюквист, Зеттерберг — більш) — 2:2, в овертаймі 01:52 Атанасиу — 17 (Нюквист) — 3:2

Воротарі: Ховард — Дубник

Нью-Джерсі — Даллас 1:2 (в овертаймі) (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 11:02 Коулмен— 1 — 1:0, 53:24 Хемскі — 4 (Джонс, Шор — більш) — 1:1, в овертаймі 00:20 Сегін — 25 (Бенн, Клингберг — більш) — 1:2

Воротарі: Кинкейд — Лехтонен

Піттсбург — Філадельфія 2:6 (1:1, 0:1, 1:4)

Шайби: 04:31 Каллен — 12 (Кунитц, Хорнквист — більш) — 1:0, 19:05 Уіл — 5 (Дель Зотто, Гостисбихир) — 1:1, 32:49 Філппула — 9 (Уіл, Меннінг) — 1:2, 41:11 Віз — 5 (Кінцеві, Кутюр'є) — 1:3, 48:41 Ворачек — 19 (Рід, Жиру) — 1:4, 53:36 Хорнквист — 19 (Варсофски, Коул) — 2:4, 57:31 Гудас — 5 (Жиру) — 2:5, 58:58 Гостисбихир — 7 (Шенн) — 2:6

Воротарі: Мюррей — Мейсон

Вінніпег — Ванкувер 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 19:38 Едлер — 5 (Танев, Хорват) — 0:1, 33:51 Перро — 11 (Wheeler, Шайфли — більш) — 1:1, 51:47 Лоурі — 14 (Перро, Уілер — більш) — 2:1

Воротарі: Хатчінсон — Міллер

Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

Шайби: 05:54 Nash — 22 (Стаал, Зибанеджад) — 0:1, 08:55 Ітт — 26 (Фаулер, Гетцлаф) — 1:1, 14:32 Степан — 15 (Крайдер, Зуккарелло) — 1:2, 18:00 Кеслер — 21 (Гетцлаф, Фаулер — більш) — 2:2, 29:39 Менсон — 5 (Гетцлаф — менше і менше) — 3:2, 33:10 Ший — 5 (Візи, Зибанеджад) — 3:3, 42:19 Кольяно — 16 (Кеслер) — 4:3, 44:23 Ітт — 27 (Ракелл, Гетцлаф) — 5:3, 58:22 Рітчі — 13 (Перрі) — 6:3

Воротарі: Берньє — Лундквіст

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 75 ігор 93 очки

2 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 75 91

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 75 91

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 75 88

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 74 77

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 75 69

7 [Арізона Койотіс] Арізона 75 63

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 75 102

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 75 95

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 74 87

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 74 86

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 76 75

6 [Даллас Старс] Даллас 75 73

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 74 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 75 93

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 74 90

3 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 74 85

4 [Бостон Брюїнз] Бостон 75 84

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 74 81

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 74 77

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 75 74

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 74 72

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 74 106

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 75 103

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 74 103

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 76 96

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 74 82

6 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 73 79

7 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 75 78

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 75 67