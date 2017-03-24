"Вашингтон" обіграв "Коламбус" у суперечці за лідерство в НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі були зіграні 12 матчів, в центральному з яких, у грі першої та другої команд зведеної турнірній таблиці "Вашингтон Кепіталз" обіграв "Коламбус Блю Джекетс" в серії буллітів, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 2:1.

"Вашингтон" здобув одну з ключових перемог у боротьбі за Президентський кубок - трофей, який вручається переможцю регулярного чемпіонату. У перші два періоди голів в матчі не було, а в дебюті третього "Блю Джекетс" відкрили рахунок. Однак на сьомій хвилині Дмитро Орлов потужним кидком від синьої лінії пробив-таки Сергія Бобровського, який грав чудово і відбив 44 кидки, встановивши власний рекорд сезону.

Перемогу "Кепіталз" приніс Ти-Джей Оші, який реалізував вирішальний буліт. Як і на Олімпіаді в Сочі в матчі збірних Росії і США, він легко переграв Бобровського, відправивши шайбу між щитків голкіпера.

"Вашингтон" на два очки випереджає "Піттсбург" і на три - "Коламбус". Також "Кепіталз" на два бали попереду лідера Західної конференції "Чикаго", який провів на одну гру більше.

Бостон — Тампа-Бей 3:6 (0:0, 3:3, 0:3)

Шайби: 21:33 Пастрнак — 32 (Бержерон, Спунер — більш) — 1:0, 22:17 Поінт — 13 (Палат, Дотчин) — 1:1, 27:50 Хара — 8 (Неш, Мур — менше і менше) — 2:1, 28:14 Кучеров — 35 (Дрюэн, Хедман — більш) — 2:2, 33:18 Неш — 5 (Мур, Міллер) — 3:2, 34:53 Стралман — 3 (Палат, Поінт) — 3:3, 44:12 Дрюэн — 18 (Киллорн, Дотчин) — 3:4, 50:11 Кучеров — 36 (Хедман, Дрюэн — більш) — 3:5, 58:03 Кучеров — 37 (Палат) — 3:6

Воротарі: Раск — Будай

Вашингтон — Коламбус 2:1 (по буллітам) (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 40:41 Джонс — 11 (Дубінські, Дженнер) — 0:1, 46:39 Орлов — 6 (Джохансен, Вільямс) — 1:1

Вирішальний булліт: Оші (перший раунд)

Воротарі: Холтбі — Бобровський

Кидки: 45 (15+16+11+3) — 30 (11+6+10+3)

Торонто — Нью-Джерсі 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Шайби: 02:59 Мур — 8 (Северсон, Палмьери) — 0:1, 05:46 Лейво — 2 (Меттьюз, Нюландер — більш) — 1:1, 18:17 Нюландер — 21 (Меттьюз, Зайців) — 2:1, 22:04 ван Римсдайк — 23 (Марнер, Бозак) — 3:1, 49:04 Мур — 9 (Заха, Хол — більш) — 3:2, 59:14 Браун — 17 (Комарів, Кадри) — 4:2

Воротарі: Макэлхинни — Кинкейд

Монреаль — Кароліна 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 06:46 Гальченюк — 16 (Шоу, Лехконен) — 1:0, 16:10 Ліндхольм — 10 (Теравайнен, Агв — більш) — 1:1, 39:21 Стемпняк — 13 (Фальк, Хэнифин) — 1:2, 45:11 Стемпняк — 14 (Скіннер, Райан) — 1:3, 57:57 Скіннер — 29 — 1:4

Воротарі: Прайс — Лак

Оттава — Піттсбург 2:1 (по буллітам) (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 29:21 Боніно — 16 (Штрайт — більш) — 0:1, 49:43 Хоффман — 22 (Турріс, Карлссон — більш) — 1:1

Вирішальний булліт: Райан (другий раунд)

Воротарі: Кондон — Мюррей

Флорида — Арізона 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Шайби: 03:20 Рідер— 16 — 0:1, 27:38 Торнтон — 2 (Скевиур) — 1:1, 37:38 Маршессо — 24 (Барков, Хьюбердо) — 2:1, 38:04 Маршессо — 25 (Ванек, Бьегстад) — 3:1

Воротарі: Раймер — Сміт

Сент-Луїс — Ванкувер 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 13:38 Х. Сивин — 15 (Едлер, Стетчер) — 0:1, 17:32 Пааярви — 7 (Барбашов, Якупов) — 1:1, 37:13 Бродзяк — 8 (Пьєтранджело) — 2:1, 49:41 Пааярви — 8 (Берглунд, Гуннарссон) — 3:1, 57:25 Пьєтранджело — 11 (Швартц, Тарасенко) — 4:1

Воротарі: Аллен — Міллер

Нешвілл — Калгарі 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 25:02 Ярнкрок — 15 (Сміт, Вілсон) — 1:0, 27:58 Сиссонс — 6 (Уілсон, Екхольм) — 2:0, 30:29 Хемілтон — 12 (Ферланд, Гудро) — 2:1, 52:00 Елліс — 15 — 3:1

Воротарі: Рінне — Джонсон

Міннесота — Філадельфія 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 02:07 Парізе — 17 (Стаал, Олофссон) — 1:0, 17:59 Кутюр'є — 12 (Шенн, Віз) — 1:1, 20:21 Рід— 10 — 1:2, 59:15 Ворачек — 18 (Сіммондс) — 1:3

Воротарі: Дубник — Мейсон

Чикаго — Даллас 3:2 (по буллітам) (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 08:13 Кейн — 33 (Паник, Тейвз — більш) — 1:0, 32:26 Хемскі — 2 (Клингберг, Бенн) — 1:1, 48:37 Хосса — 24 (Шмальтц, ван Римсдайк) — 2:1, 54:51 Хемскі — 3 (Бенн, Линделл) — 2:2

Вирішальний булліт: Панарін (третій раунд)

Воротарі: Кроуфорд — Лехтонен

Колорадо — Едмонтон 4:7 (2:1, 2:1, 0:5)

Шайби: 03:20 Рантанен — 15 (Маккіннон) — 1:0, 09:54 Компера — 2 (Колборн) — 2:0, 19:29 Секера — 8 (Летесту, Каджиула) — 2:1, 20:26 Лучич — 18 (Еберле, Расселл) — 2:2, 24:22 Рантанен — 16 (Маккіннон, Андригетто) — 3:2, 37:45 Бурк — 12 (Колборн) — 4:2, 42:44 Кассьян — 7 (Пулио, Секера) — 4:3, 43:34 Еберле — 15 (Секера, Макдэвид) — 4:4, 57:49 Каджиула — 5 (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкінс) — 4:5, 58:50 Еберле — 16 (Макдэвид) — 4:6, 59:19 Драйзайтль — 26 (Ньюджент-Хопкінс) — 4:7

Воротарі: Сміт — Талбо (Броссуа)

Лос-Анджелес — Вінніпег 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Шайби: 06:54 Перро — 10 (Стрейт, Шайфли) — 0:1, 14:23 Копітар — 11 (Дауті — більш) — 1:1, 18:41 Лайні — 34 (Бафальен, Перро — більш) — 1:2, 36:06 Маззин — 9 (Тоффолі, Картер) — 2:2, 42:01 Габорік — 10 (Мартінес, Маззин — більш) — 3:2, 43:57 Дауті — 9 (Копітар, Тоффолі — больш) — 4:2, 49:22 Пірсон — 23 (менше і менше) — 5:2

Воротарі: Бішоп — Хеллебайк

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 73 гри 91 очко

2 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 74 89

3 [Анахайм Дакс] Анахайм 73 89

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 74 86

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 73 77

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 73 67

7 [Арізона Койотіс] Арізона 74 63

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 74 102

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 73 94

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 73 85

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 73 85

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 74 73

6 [Даллас Старс] Даллас 73 69

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 73 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 74 91

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 73 90

3 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 73 85

4 [Бостон Брюїнз] Бостон 74 82

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 73 79

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 73 75

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 74 72

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 72 69

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 73 104

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 73 102

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 73 101

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 74 94

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 72 80

6 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 72 77

7 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 73 76

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 73 66