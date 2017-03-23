"Нью-Йорк Рейнджерс" програв сьомий поспіль домашній матч в НХЛ

У ніч на четвер в Національній хокейній лізі було зіграно три матчі, в центральному з яких "Нью-Йорк Рейнджерс" поступився "Нью-Йорк Айлендерс" з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Рейнджерс" не змогли перервати невдалу серію домашніх ігор, програвши в Madison Square Garden в сьомий раз поспіль. "Айлендерс" на відстань двох очок наблизилися до місця другиго "вайлд-кард", яке займає "Бостон". У "Айлендерс" також є гра в запасі.

Перемогу гостям в нью-йоркському дербі принесли два голи в більшості в третьому періоді. Спочатку Микола Кулемін зрівняв рахунок, при цьому російському форварду пощастило - шайба залетіла у ворота рикошетом від його гребеня. А потім Ендрю Ледд забив переможний гол.

"Рейнджерс" до кінця регулярного сезону залишилося провести всього три домашні матчі.

Нападник "Айлендерс" Райан Стром отримав травму верхньої частини тіла і залишив лід у другому періоді. Тренер Дуг Вайт повідомив, що форвард пропустить два матчі, а може і більше.

Коламбус — Торонто 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Щайбы: 08:55 Комарів — 12 (Кадри) — 0:1, 10:54 Меттьюз — 33 (Нюландер, Гардінер — більш) — 0:2, 20:43 Савар — 6 (Дубінські, Дженнер) — 1:2, 26:58 Саад — 21 (Веренски, Ганьє) — 2:2, 33:23 Нюландер — 20 (Бозак) — 2:3, 55:46 Кадрі — 30 (Комарів, Зайців) — 2:4, 57:13 Зайців — 4 (Гардінер) — 2:5

Воротарі: Корписало — Андерсен

Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Шайби: 22:46 Зуккарелло — 15 (Зибанеджад, Степан — більш) — 1:0, 23:40 — 27 (Бувилье, Ледді) — 1:1, 26:36 Неш — 20 (Ліндберг, Холден) — 2:1, 45:01 Кульомін — 12 (Бувилье, Хо-Санг — більш) — 2:2, 52:38 Ледд — 20 (Чи, Таварес) — 2:3

Воротарі: Раанта — Грайсс

Анахайм — Едмонтон 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Шайби: 05:58 Драйзайтль — 25 (Маруна, Макдэвид) — 0:1, 07:46 Ітт — 25 (Гетцлаф, Ліндхольм) — 1:1, 08:49 Макдэвид — 26 (Драйзайтль, Расселл) — 1:2, 19:29 Ліндхольм — 6 (Ракелл, Гетцлаф) — 2:2, 21:33 Менсон — 4 (Ліндхольм) — 3:2, 31:23 Ракелл — 32 (Гетцлаф) — 4:2, 59:53 Летесту — 15 (Макдэвид, Маруна) — 4:3

Воротарі: Берньє — Талбо (Броссуа)

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 73 гри 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 73 89

3 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 73 87

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 73 86

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 72 75

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 72 67

7 [Арізона Койотіс] Арізона 73 63

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 73 100

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 72 94

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 72 83

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 72 83

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 73 73

6 [Даллас Старс] Даллас 72 68

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 72 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 73 91

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 72 88

3 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 72 83

4 [Бостон Брюїнз] Бостон 73 82

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 72 77

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 72 73

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 74 72

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 72 69

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 72 102

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 72 101

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 72 100

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 74 94

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 72 80

6 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 71 75

7 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 72 74

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 72 66