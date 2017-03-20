"Коламбус" вперше за 17 років набрав 100 очок в регулярній першості і вийшов в плей-офф НХЛ

У ніч на понеділок було зіграно сім матчів, в центральних з яких свої перемоги здобули "Коламбус" і "Чикаго", які забезпечили собі вихід в плей-офф - Кубок Стенлі - повідомляє офіційний сайт ліги.

"Нью-Джерсі Девілз" програв "Коламбус Блю Джекетс" з рахунком 1:4.

"Коламбус" вперше в 17-річній історії клубу набрав 100 очок і в третій раз гарантував собі місце в плей-офф, зрівнявшись за очками з "Вашингтоном".

Перемогу "Коламбусу" принесли дубль Буна Дженнера, а також голи Лукаша Седлака і Брендона Дубінські, а Сергій Бобровський зробив 35 сейвів. Примітно, що Седлак і Дубінські забили зі штрафних кидків. В історії НХЛ це всього третій подібний випадок: також по два штрафних кидки за матч реалізовували "Ванкувер" в 1982 році і "Сан-Хосе Шаркс" у 2009. Крім того, перші дві шайби "Коламбуса" були закинуті в меншості.

У свою чергу, "Чикаго Блекхокс" вдома обіграв "Колорадо Евеланш" з рахунком 6:3

"Чикаго" став третьою командою після "Вашингтона" і "Коламбуса", котра забронювала собі місце в плей-офф. "Блекхокс" програвали після двох періодів з рахунком 1:3, але закинули п'ять шайб по ходу третього періоду, у тому числі три за 34 секунди до фінальної сирени.

Вінніпег — Міннесота 5:4 (3:0, 1:4, 1:0)

Шайби: 03:47 Копп — 9 (Лоурі, Армиа) — 1:0, 05:36 Лоурі — 13 (Перро, Уілер — більш) — 2:0, 16:47 Шиарот — 2 (Літтл) — 3:0, 24:38 Бафальен — 12 (Wheeler, Перро) — 4:0, 29:23 Койл — 16 (Парізе) — 4:1, 35:08 Гранлунд — 25 (Койву, Бродін — больш) — 4:2, 35:47 Стюарт — 12 (Спаржеон, Зукер) — 4:3, 39:47 Стюарт — 13 (Хоула, Граовац) — 4:4, 53:43 Морріссі — 5 (Стрейт, Шайфли) — 5:4

Воротарі: Хеллебайк (Хатчінсон) — Дубник

Чикаго — Колорадо 6:3 (1:2, 0:1, 5:0)

Шайби: 04:33 Кейн — 32 (Панарін, Шмальтц) — 1:0, 08:14 Григоренко— 8 — 1:1, 15:36 Григоренко — 9 (Беррі, Тютін) — 1:2, 36:24 Андригетто — 4 (Барберио, Рантанен) — 1:3, 50:17 Тейвз — 19 (Хейден, Кит) — 2:3, 50:34 Паник — 19 (Хейден, Сібрук) — 3:3, 50:51 Панарін — 24 (Шмальтц, Кейн) — 4:3, 53:19 Тейвз — 20 (Хьялмарссон, ван Римсдайк) — 5:3, 59:58 Крюгер — 3 (Керо) — 6:3

Воротарі: Дарлінг — Сміт

Філадельфія — Кароліна 4:3 (в овертаймі) (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Шайби: 19:02 Проворов — 6 (Макдональд, Кутюр'є) — 1:0, 31:03 Віз — 4 (Філппула) — 2:0, 32:37 Скіннер — 26 (Хэнифин, Теравайнен) — 2:1, 38:56 Ліндхольм — 9 (Ді Джузеппе, Раск) — 2:2, 51:49 Стаал — 15 (Ліндхольм, Агв — більш) — 2:3, 59:17 Конечни — 11 (Проворов, Кутюр'є) — 3:3, в овертаймі 00:38 Шенн — 22 (Кутюр'є, Проворов) — 4:3

Воротарі: Мейсон — Уорд

Монреаль — Оттава 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Шайби: 00:28 Плеканец — 8 (Марков, Байрон) — 1:0, 04:36 Паятт — 7 (Хоффман, Пажо) — 1:1, 17:45 Бенн — 4 (Бульє, Радулов) — 2:1, 43:30 Байрон — 20 (Галлахер, Вебер) — 3:1, 55:08 Бульє — 3 (Шоу, Дано — больш) — 4:1

Воротарі: Прайс — Андерсон

Калгарі — Лос-Анджелес 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 08:15 Монахен — 23 (Гудро, Чіассон) — 1:0, 11:36 Стоун — 3 (Гудро, Монахен) — 2:0, 18:40 Копітар — 10 (Браун, Игинла) — 2:1, 20:47 Джиордано — 12 (Хемілтон, Бэклунд) — 3:1, 21:37 Гудро — 16 (Монахен, Броуді) — 4:1, 25:31 Дауд — 5 (Човен, Маззин) — 4:2, 59:35 Верстиг — 13 (Лазар) — 5:2

Воротарі: Елліотт — Квік (Бішоп)

Піттсбург — Флорида 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 16:14 Хорквист — 18 (Кессел, Каллен) — 1:0, 34:15 Кросбі — 38 (Гинтцель, Ширина) — 2:0, 36:07 Кросбі — 39 (Гинтцель, Ширина) — 3:0, 45:00 Кросбі — 40 (Гинтцель, Ширина) — 4:0

Воротарі: Флері — Раймерэ

Нью-Джерсі — Коламбус 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайби: 06:32 Седлак — 7 (буліт — менше і менше) — 0:1, 10:23 Дженнер — 15 (Джонсон, Савар — менше і менше) — 0:2, 10:30 Енріке — 19 (Заха — більш) — 1:2, 06:28 Дубінські — 11 (буліт) — 1:3, 58:03 Дженнер — 16 — 1:4

Воротарі: Шнайдер — Бобровський

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 71 гра 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 72 87

3 [Калгарі Флеймз] Калгарі 72 86

4 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 71 85

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 71 75

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 71 65

7 [Арізона Койотіс] Арізона 71 61

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 72 99

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 71 92

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 71 81

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 71 81

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 72 71

6 [Даллас Старс] Даллас 71 66

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 71 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 72 90

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 71 86

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 71 82

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 70 79

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 71 77

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 71 73

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 72 70

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 70 67

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 71 100

2 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 71 100

3 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 71 99

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 72 93

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 71 78

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 71 74

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 70 73

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 71 64