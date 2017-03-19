"Донбас" обіграв "Кривбас" і став другим фіналістом плей-офф УХЛ

У Дружківці завершився п'ятий матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги, в якому донецький "Донбас" обіграв "Кривбас" з Кривого Рогу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Таким чином, «Донбас» вдома при рідних вболівальниках, гарантував собі четверту перемогу і путівку у фінал плей-офф, де зустрінеться з переможцем регулярного чемпіонату – «Кременчуком». Для «Кривбаса» ж дебютний сезон в УХЛ завершений.

Колективи розпочали поєдинок обережно, адже ціна помилки, особливо для гостей, була буквально на вагу золота. Незважаючи на подібний характер гри, гола глядачі таки дочекалися. Під кінець періоду Микита Буценко вивів господарів вперед.

Другі 20 хвилин пройшли в неспішному темпі, але з тим лише винятком, що на початку періоду «Донбасу» вдалося подвоїти свою перевагу – відзначився Роман Благой.

Особливих варіантів у Олександра Куликова не залишалося, потрібно було вигравати будь-якою ціною, тому заключний період порадував і відкритою грою, і закинутими шайбами. «Кривбас» відзначився двічі – постаралися Євген Секірко та Сергій Афанасьєв, але це ніяк не допомогло криворіжцям, адже «Донбас» забив ще тричі зусиллями Євгена Нікіфорова і Віктора Захарова (дубль).

Старт фінальної серії "Донбас" - "Кременчук" намічений на 26 березня матчем у Кременчуці.

Донбас - Кривбас - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Шайби: 1:0 - Буценко (Лялька, Бабінець), 16:47, 2:0 - Благой (Никифоров, Сирей), 23:27, 2:1 - Міхейонок (Секірко), 42:52, 3:1 - Захаров (Побєдоносцев, Єгоров), 46:44, 4:1 - Нікіфоров (Володимир Алексюк, Благой), 51:03, 4:2 - Афанасьєв (Секірко, Рябенко - більш.), 53:49, 5:2 - Захаров (Денис Кочетков, Єгор Єгоров), 56:27.