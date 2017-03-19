"Вашингтон" першим в НХЛ забронював собі місце в плей-офф

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі було зіграно десять матчів, в центральному з яких лідер чемпіонату "Вашингтон Кепіталз" обіграв "Тампа Бей Лайтнінг", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 5:3.

"Вашингтон" першим у лізі забронював собі місце в плей-офф, набравши 100 очок і зберігши перевагу над "Коламбусом" у два очки. Перемогу "Кепіталз" забезпечив хет-трик Ти-Джея Оші і чотири передачі Нікласа Бекстрема.

Оши закинув перші дві шайби в матчі з різницею в 96 секунд.

"Тампа" вперше за півтора місяця зазнала другої поразки поспіль і на два очки відстала від "Торонто", який займає місце другого "вайлд-кард" у плей-офф і має гру в запасі.

Микита Кучеров закинув 100 і 101 шайби в НХЛ, ставши третьою зіркою зустрічі.

Міннесота — Рейнджерс— 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

1:0 — Стаал (Ганзал, Гребля) — 12:54 1:1 — Ший (Цуккарелло, Кленденинг) — 16:01 1:2 — Ліндберг (Міллер) — 27:46 1:3 — Весі (Ліндберг, Бучневич) — 37:34 2:3 — Дамба (Парізе, Койл) — 44:51 (5x4)

Тампа-Бей – Вашингтон– 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)

0:1 — Оші (Юханссон, Бекстрем) — 03:44 (5x4) 0:2 — Оші (Овечкін, Бекстрем) — 11:52 1:2 — Кучеров (Палат, Пойнт) — 15:52 (5x4) 2:2 — Киллорн (Друен) — 16:08 2:3 — Вільямс (Нісканен, Бураковски) — 43:14 2:4 — Карлсон (Оші, Бекстрем) — 45:30 3:4 — Кучеров (Пойнт) — 58:30 3:5 — Оші (Бекстрем) — 59:16 (en)

Оттава — Монреаль — 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

0:1 — Шоу (Дано, Вебер) — 22:37 1:1 — Брассар (Турріс, Хоффман) — 32:36 (5x4) 2:1 — Дзингел (Барроуз, Карлссон) — 33:52 2:2 — Дано (Лехконен, Шоу) — 46:15 2:3 — Галлахер (Марков) — 46:46 3:3 — Карлссон (Мето, Брассар) — 55:03 3:4 — Байрон — 65:00 ( ПБ)

Айлендерс — Коламбус— 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

1:0 — Хэмоник (Чимера, Бовилье) — 14:18 1:1 — Бьеркстранд — 21:00 1:2 — Андерсон (Фоліньо, Веренски) — 35:48 2:2 — Таварес (Зайденберг, Мейфілд) — 48:48 2:3 — Аткінсон (Дубінські, Веренски) — 61:19 (3x3)

Детройт— Колорадо— 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

1:0 — Абделкейдер (Зеттерберг, Кронвалль) — 36:43 (5x4) 1:1 — Маккіннон (Беррі, Андригетто) — 43:44 2:1 — Татар (Гленденинг) — 45:20 3:1 — Татар (Нюквист, Ларкін) — 46:56 4:1 — Ларкін (Атанасью, Шихэн) — 52:44 (5x4) 5:1 — Нюквист (Зеттерберг, Грін) — 56:18

Едмонтон — Ванкувер— 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 — Макдэвид (Секера, Драйзайтль) — 36:42 2:0 — Летестю (Драйзайтль, Клефбом) — 55:22 (5x4)

Сан-Хосе – Анахайм– 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 – Ітт (Ракелль, Гецлаф) – 0:39 1:1 – Кутюр (Марло, Торнтон) – 19:13 (5х3) 1:2 – Сильверберг - 33:29

Кароліна — Нешвілл— 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 — Стаал (Слэвин) — 00:29 2:0 — Скіннер (Стемпняк) — 08:59 2:1 — Арвідссон (Елліс, Фіала) — 25:38 3:1 — Скіннер (Слэвин, Стаал) — 34:35 3:2 — Форсберг (Ернкрок, Елліс) — 58:11 (6x5) 4:2 — Ліндхольм (Агв) — 59:34

Торонто — Чикаго — 1:2 ВІД (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 — Меттьюс (Нюландер, Хайман) — 08:25 1:1 — Хейден (Тейвз, Сібрук) — 30:51 1:2 — Хартман (Панарін, Кроуфорд) — 64:43 (3x3)

Аризона – Сент-Луїс– 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 – Рьетранджело (Штясни, Боумистер) – 6:53 (5х4) 0:2 – Апшолл – 22:52 0:3 – Перон (Парэйко) – 58:57

Східна конференція

1. Вашингтон – 100 очок / 71 матч

2. Коламбус – 98/70

3. Піттсбург – 97/70

4. Рейнджерс – 93/72

5. Монреаль – 88/71

6. Оттава – 86/70

7. Бостон – 82/71

8. Торонто – 79/70

9. Айлендерс – 78/71

10. Тампа-Бей – 77/71

11. Флорида – 73/70

12. Кароліна – 72/69

13. Філадельфія – 72/70

14. Баффало – 70/72

15. Детройт – 67/70

16. Нью-Джерсі – 64/70

Західна конференція

1. Чикаго – 97 очок/71 матч

2. Міннесота – 92/70

3. Сан-Хосе – 91/71

4. Анахайм – 87/72

5. Едмонтон – 85/71

6. Калгарі – 84/71

7. Сент-Луїс – 81/71

8. Нешвілл – 81/71

9. Лос-Анджелес – 75/70

10. Вінніпег – 69/71

11. Даллас – 66/71

12. Ванкувер – 65/71

13. Аризона – 61/71

14. Колорадо – 43/70