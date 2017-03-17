"Торонто" здобув важливу перемогу в боротьбі за місце в плей-офф НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі були зіграні 12 матчів, в центральному з яких "Торонто Мейпл Ліфс" розгромили "Тампу Бей Лайтнінг", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 5:0.

"Торонто" розгромив суперника в одній з найбільш важливих ігор завершальної частини регулярного сезону. Вирішальний відрізок матчу припав на початок другого періоду, коли "Мейпл Ліфс" закинули три шайби менш ніж за чотири хвилини, а друга і третя влетіли у ворота Андрія Василевського з різницею в 15 секунд. "Торонто" повернувся в зону плей-офф і на одне очко випереджає "Лайтнінг" і "Айлендерс", маючи одну гру в запасі.

Нью-Джерсі — Філадельфія 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Шайби: 17:00 Дель Зотто — 5 (Ворачек, Жиру) — 0:1, 18:11 Палмьери — 23 (Зейджак) — 1:1, 25:50 Енріке — 17 (Беннетт, Прут) — 2:1, 29:40 Бландизи — 2 (Северсон, Заха — більш) — 3:1, 31:13 Шенн — 21 (Гудас, Дель Зотто) — 3:2, 41:33 Хол — 16 (Зейджак) — 4:2, 44:08 Енріке — 18 (Мур, Палмьери) — 5:2, 55:21 Хол — 17 — 6:2

Воротарі: Кинкейд — Мейсон (Нойвірт)

Нью-Йорк Айлендерс — Вінніпег 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Шайби: 00:38 Пелех — 2 (Таварес, Ледді) — 1:0, 09:22 Літтл — 19 (Елерс, Шиарот) — 1:1, 18:35 Літтл — 20 (Петан, Елерс — більш) — 1:2, 23:24 Перро — 8 (Wheeler, Шайфли) — 1:3, 31:31 Лоурі — 12 (Армиа, Стюарт) — 1:4, 41:02 — 26 — 2:4

Воротарі: Грайсс — Хеллебайк

Вашингтон — Нешвілл 1:2 (в овертаймі) (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 11:41 Конноллі — 15 (Врана) — 1:0, 38:56 Ніл — 21 (Фіала) — 1:1, в овертаймі 01:05 Арвідссон — 25 (Джохансен, Йосі) — 1:2

Воротарі: Холтбі — Ринного

Кароліна — Міннесота 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Шайби: 04:37 Райан — 11 (Хэнифин, Стемпняк — більш) — 1:0, 12:35 Гранлунд — 24 (Койву — менше і менше) — 1:1, 56:36 Раск — 16 (Ліндхольм, Агв) — 2:1, 58:34 Теравайнен — 14 (Скіннер) — 3:1

Воротарі: Лак — Дубник

Коламбус — Флорида 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Шайби: 18:15 Маршессо — 23 (Ванек, Петрович) — 0:1, 35:51 Веренски — 11 (Андерсон, Калверт) — 1:1, 39:21 Андерсон — 15 (Джонсон, Карлссон) — 2:1

Воротарі: Бобровський — Раймер

Оттава — Чикаго 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайби: 48:04 Кит — 6 (Панарін) — 0:1, 51:23 Турріс — 23 (Карлссон, Хоффман — більш) — 1:1, 56:59 Паник — 18 (Кейн, Тейвз — більш) — 1:2

Воротарі: Кондон — Дарлінг

Тампа-Бей — Торонто 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Шайби: 09:19 Полак — 4 (Бозак) — 0:1, 22:24 Райллі — 5 (Кадри, Марченко) — 0:2, 22:39 Мартін — 5 (Ханвик, Сошників) — 0:3, 26:14 Браун — 16 (Комарів, Нюландер — більш) — 0:4, 35:41 ван Римсдайк — 22 (Райллі, Марнер) — 0:5

Воротарі: Василевський (Будай) — Андерсен

Едмонтон — Бостон 7:4 (4:2, 3:2, 0:0)

Шайби: 04:29 Марун — 23 (Еберле, Секера — більш) — 1:0, 05:28 Марун — 24 (Макдэвид, Драйзайтль) — 2:0, 08:23 Пулио — 7 (Дешарне, Нюрс) — 3:0, 12:29 Пастрнак — 31 (Маршан, Спунер — більш) — 3:1, 17:44 Маршан — 37 (Бержерон, Хара) — 3:2, 19:09 Слепышев — 4 (Макдэвид, Нюрс) — 4:2, 22:06 Ньюджент-Хопкінс — 15 (Каджиула, Еберле — більш) — 5:2, 24:17 Мур — 10 (Макквейд — менше і менше) — 5:3, 26:46 Драйзайтль— 24 — 6:3, 34:49 Лучич — 16 (Драйзайтль, Макдэвид — больш) — 7:3, 39:28 Крейчі — 20 (Маршан, Крюг — больш) — 7:4

Воротарі: Талбо — Раск (Худобин)

Ванкувер — Даллас 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Шайби: 08:41 Хемскі — 1 (Элие, Немет) — 0:1, 13:27 Бертчі — 17 (Трямкин, Буше) — 1:1, 19:52 Линделл — 6 (Клингберг, Спецца) — 1:2, 39:58 Хаттон — 5 (Гранлунд, Хорват — більш) — 2:2, 49:07 Сегін — 24 (Клингберг, Спецца — більш) — 2:3, 55:31 Факсу — 11 (Шор) — 2:4

Воротарі: Міллер — Лехтонен

Аризона — Детройт 4:5 (по буллітам) (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 08:11 Ларкін — 14 (Шихэн, Атанасиу — більш) — 0:1, 21:53 Врбата — 17 (Дворак) — 1:1, 23:56 Голігоскі — 5 (Доан, Йоорис) — 2:1, 24:45 Татар — 18 (Грін, Атанасиу — більш) — 2:2, 43:53 Грін — 11 (Зеттерберг, Татар) — 2:3, 47:36 Круз — 5 (Голігоскі, Йоорис — менше і менше) — 3:3, 53:55 Зеттерберг — 15 (Декайзер) — 3:4, 57:30 Чикрин — 7 (Рідер) — 4:4

Вирішальний булліт: Нюквист (перший раунд)

Воротарі: Сміт — Мразек

Лос-Анджелес — Баффало 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 40:36 Игинла — 11 (Копітар, Браун) — 1:0, 54:40 Кемпе — 2 (Дауті, Браун) — 2:0

Воротарі: Квік — Ленер

Сан-Хосе — Сент-Луїс 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 16:40 Апшолл— 8 — 0:1, 17:45 Власіч — 5 (Демело, Кутюр) — 1:1, 25:49 Сенфорд — 3 (Боумистер, Барбашев) — 1:2, 48:34 Тарасенко — 33 (Стін, Пьєтранджело — більш) — 1:4, 58:10 Тарасенко — 34 (Швартц, Парейко) — 1:4

Воротарі: Делл — Хаттон

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 70 ігор 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 70 84

3 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 70 83

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 70 82

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 70 75

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 70 65

7 [Арізона Койотіс] Арізона 70 61

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 70 95

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 69 92

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 70 81

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 70 79

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 71 69

6 [Даллас Старс] Даллас 70 66

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 69 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 70 86

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 69 85

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 71 82

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 69 78

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 70 77

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 69 71

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 71 68

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 69 65

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 70 98

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 69 96

3 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 69 95

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 70 90

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 70 77

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 70 72

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 68 70

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 69 64