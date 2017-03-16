"Калгарі" перервав рекордну серію із 10 перемог поспіль в НХЛ

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі відбулися чотири матчі, в центральному з яких "Калгарі Флеймз" програли "Бостон Брюінз" і перервали серію з 10 переможних матчів поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 2:4.

"Калгарі" підходив до цієї зустрічі, маючи за спиною рекордні в історії клубу 10 перемог поспіль. "Бостон" міг відповісти на це більш скромною серією, що складається з трьох успіхів поспіль. "Брюїнз" ведуть відчайдушну боротьбу за місце в плей-офф, тому не можуть дозволити собі втрачати очки навіть у матчах з командами, які перебувають чи не в ідеальній формі. Примітно, що новий головний тренер "Бостона" Брюс Кессіді довірив місце в настільки відповідальному матчі росіянину Антону Худобіну, який після повернення з АХЛ здобув три перемоги поспіль. Треба сказати, що досвідчений воротар не підвів свого наставника і зіграв одну з ключових ролей в успіху команди. Худобін відбив 21 кидок з 23 і допоміг "Брюїнз" здобути перемогу над "Калгарі" з рахунком 5:2. Таким чином, рекордна серія "Флеймс" перервалася на 11-й грі.

Форвард "Бостона" Бред Маршан закинув 36-ту шайбу в сезоні і вийшов в лідери у списку снайперів НХЛ, обійшовши Сідні Кросбі. Давид Пастрняк відзначився дублем у цій зустрічі, і тепер на його рахунку 30 голів. "Брюїнз" закріпилися на третій сходинці в Атлантичному дивізіоні і випереджають "Тампу" на п'ять очок, маючи на один матч більше.

Філадельфія — Піттсбург 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 21:00 Кутюр'є — 11 (Віз, Шенн) — 1:0, 26:20 Сіммондс — 29 (Гостисбихир, Проворов — більш) — 2:0, 55:44 Жиру — 14 (Беллмар) — 3:0, 59:12 Віз — 3 (Шенн, Кутюр'є) — 4:0

Воротарі: Мейсон — Мюррей

Калгарі — Бостон 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Шайби: 09:23 Чіассон — 10 (Боума, Стейджан) — 1:0, 11:47 Пастрнак — 29 (Хара) — 1:1, 26:04 Маршан— 36 — 1:2, 27:14 Хемілтон— 11 — 2:2, 31:03 Бэкес — 15 (Крейчі) — 2:3, 43:36 Белески — 3 (Спунер, Стаффорд) — 2:4, 59:57 Пастрнак — 30 (Маршан, Бержерон) — 2:5

Воротарі: Джонсон — Худобин

Колорадо — Детройт 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Шайби: 05:09 Атанасиу — 16 (Абделькадер, Ларкін) — 0:1, 32:08 Дюшен — 17 (Ландеског, Тютін) — 1:1, 43:49 Компера — 1 (Бушемин) — 2:1, 45:44 Содерберг — 6 (Комо, Мітчелл) — 3:1

Воротарі: Пікар — Ховард

Анахайм — Сент-Луїс 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 05:42 Ракелл — 30 (Гетцлаф) — 1:0, 26:37 Гетцлаф — 14 (Кольяно — менше і менше) — 2:0, 50:08 Барбашов — 3 (Пааярви) — 2:1

Воротарі: Аллен — Берньє

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 69 91

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 70 84

3 [Калгарі Флеймз] Калгарі 70 82

4 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 69 81

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 69 73

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 69 65

7 [Арізона Койотіс] Арізона 69 60

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 69 93

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 68 92

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 69 79

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 69 77

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 70 67

6 [Даллас Старс] Даллас 69 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 69 43

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 70 86

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 68 85

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 70 82

4 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 69 77

5 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 68 76

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 68 71

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 70 68

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 68 63

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 69 97

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 69 95

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 68 94

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 70 90

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 69 77

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 69 72

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 67 68

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 68 62