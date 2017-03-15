"Кременчук" в четвертий раз обіграв "Дженералз" і став першим фіналістом УХЛ

Визначилася доля першого фіналіста плей-офф в історії УХЛ, яким став тріумфатор регулярного чемпіонату – «Кременчук», який здобув чотири поспіль перемоги над «Дженералз» в плей-офф, повідомляє офіційний сайт ліги.

Четвертий матч серії проходив на арені «Термінал» у Броварах, і кременчужани з перших хвилин кинулися вперед. У стартовому періоді підопічні Дмитра Підгурського оформили прекрасний базовий запас, який дозволяв їм комфортно себе відчувати по ходу гри завдяки дублю Максима Слиша і голу Віталія Кирющенкова.

Другий період виявився «сухим», час минав, а в епічний камбек «Дженералз» вірилося все менше. Заключні 20 хвилин стартували з чергового голи в більшості від Іллі Коренчука (всього за матч «Кременчук» реалізував чотири чисельних переваги), а потім ще по разу відзначилися Кирющенков, Антон Бойків, Севастян Карпенко та Олексій Мельников. Кияни відповіли єдиним голом Андрія Двірника.

8:1 – впевнена, розгромна перемога «Кременчука», яка дає команді путівку у фінал плей-офф. Для «Дженералз» ж сезон закінчено, а це означає, що вперше в історії українського хокею фінал пройде без столичної команди. Крім того, через четверту позицію в регулярній першості кияни залишилися і поза межами призової трійки незалежно від результату другої півфінальної пари.

В ключовому протистоянні сезону «Кременчук» зіграє з переможцем дуету «Донбас» - «Кривбас», яким ще належить мінімум двічі зіграти між собою. Поки ж рахунок у другій серії на користь донеччан – 2:1.

Дженералз - Кременчук - 1:8 (0:3, 0:0, 1:5)

Шайби: 0:1 - Слиш (Коренчук, Андрейків-більш), 02:31, 0:2 - Кирющенков (Мельников, Гніденко-більш), 11:51, 0:3 - Слиш (Коренчук, Чернишенко), 14:34, 0:4 - Коренчук (Слиш, Гніденко-більш), 41:15, 0:5 - Кирющенков (Гриценко, Мельников), 49:22, 1:5 - А. Двірник (Бойових, Шапіро), 51:03, 1:6 - Бойків (Гніденко, Луговий), 53:23, 1:7 - Карпенко (Башко, Луговий), 57:50, 1:8 - Мельников (Карпенко, Коренчук), 58:50.