Лідер НХЛ "Вашингтон" виграв вперше за п'ять матчів

У ніч на середу в Національній хокейній лізі відбулися дев'ять матчів у центральному з яких лідер регулярного чемпіонату "Вашингтон Кепіталз" обіграв "Міннесоту Уайлд", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 4:2.

"Вашингтон" перервав серію з чотирьох поразок, а капітан "Кепіталз" Олександр Овечкін перервав саму тривалу гольову засуху в кар'єрі з 10 матчів. Також Овечкін перервав серію з 18 матчів без голів у рівних складах, хоча по суті відзначився в більшості. Але в той момент, коли форвард завдавав кидок, Мікаель Гранлунд як раз вискакував з лави штрафників.

"Вашингтон" лідирує в загальній таблиці НХЛ з 97 очками, на два бали випереджаючи "Піттсбург", у якого є гра в запасі.

Першою зіркою зустрічі став Ніклас Бэкстрем, який зробив три передачі. Швед став 35-м гравцем в історії НХЛ, який в сьомий раз досяг позначки в 50 передач за сезон.

Кароліна — Нью-Йорк Айлендерс 2:3 (в овертаймі) (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 12:30 Нордстрем — 5 (Стемпняк, Уоллмарк) — 1:0, 20:40 Ліндхольм— 7 — 2:0, 38:55 Хо-Санг — 3 (Кульомін) — 2:1, 39:20 Чимера — 17 (Клаттербак, де Хаан) — 2:2, в овертаймі 00:34 Таварес — 26 (Хо-Санг, Ледді) — 2:3

Воротарі: Уорд — Грайсс

Монреаль — Чикаго 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Шайби: 12:23 Кейн — 31 (Анісімов, Хьялмарссон) — 0:1, 30:49 Одуя— 2 — 0:2, 40:47 Панарін — 23 (Шмальтц, Кейн) — 0:3, 52:42 Байрон — 19 (Галлахер, Девідсон) — 1:3, 56:32 Вебер — 16 (Гальченюк, Радулов) — 2:3, 58:38 Тейвз — 18 (Кейн, Кит) — 2:4

Воротарі: Прайс — Кроуфорд

Оттава — Тампа-Бей 1:2 (в овертаймі) (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 03:05 Поінт — 12 (Дотчин, Кобурн) — 0:1, 22:35 Вингелс — 7 — 1:1, в овертаймі 04:08 Хедман — 14 (Палат) — 1:2

Воротарі: Кондон — Василевський

Флорида — Торонто 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

Шайби: 00:18 Барков — 18 (Хьюбердо) — 1:0, 10:33 Скевиур — 9 (Маккензі, Матесон — менше і менше) — 2:0, 13:36 Комарів — 11 (Нюландер — більш) — 2:1, 14:21 Маршессо — 21 (Ванек) — 3:1, 24:38 Маршессо — 22 (Барков, Ванек) — 4:1, 36:22 Сміт — 11 (Яндл, Йокінен) — 5:1, 38:19 Сошників — 5 (Мартін, Бойл) — 5:2, 39:33 Йокінен — 10 (Ванек, Трочек — больш) — 6:2, 42:17 Яндл — 4 (Ванек, Трочек) — 7:2

Воротарі: Раймер — Андерсен (Макэлхинни)

Едмонтон — Даллас 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

Шайби: 12:12 Пулио — 6 (Кассьян) — 1:0, 18:01 Клефбом — 12 (Лучич, Драйзайтль — більш) — 2:0, 22:06 Нюрс— 4 — 3:0, 25:42 Рітчі — 12 (Маккензі, Кракнелл) — 3:1, 29:30 Дешарне — 6 (Слепышев, Секера) — 4:1, 31:29 Марун — 22 (Драйзайтль) — 5:1, 52:17 Ньюджент-Хопкінс — 14 (Лучич, Еберле) — 6:1, 54:00 Макдэвид — 24 (Маруна, Кассьян) — 7:1

Воротарі: Талбо — Ніємі (Лехтонен)

Вашингтон — Міннесота 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Шайби: 19:48 Шмідт — 2 (Овечкін, Бэкстрем) — 1:0, 34:52 Овечкін — 28 (Карлсон, Бэкстрем) — 2:0, 37:08 Кузнєцов — 16 (Бэкстрем, Карлсон — більш) — 3:0, 40:37 Дамба — 8 (Гранлунд) — 3:1, 44:37 Стаал — 23 (Койву, Сутер — більш) — 3:2, 54:19 Бігл — 12 (Орлов) — 4:2

Воротарі: Холтбі — Дубник

Сан-Хосе — Баффало 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 01:10 Айхель — 20 (Моулсон, Джорджес) — 0:1, 31:47 Павелскі — 27 (Кутюр, Торнтон — більш) — 1:1, 39:10 Хейлі— 2 — 2:1, 45:28 Павелскі — 28 (Демело Торнтон) — 3:1, 54:57 Кутюр — 24 (Уорд, Марло) — 4:1

Воротарі: Джонс — Ленер

Лос-Анджелес — Арізона 2:3 (по буллітам) (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 25:03 Тоффолі — 13 (Маззин, Копітар) — 1:0, 45:49 Будиночок — 8 (Дворак, Чикрин) — 1:1, 58:34 Тоффолі — 14 (Картер, Копітар — більш) — 2:1, 59:15 Будиночок — 9 (Доан, Врбата) — 2:2

Вирішальний булліт: Деанджело (одинадцятий раунд)

Воротарі: Бішоп — Доминге

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 69 ігор 91 очко

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 69 82

3 [Калгарі Флеймз] Калгарі 69 82

4 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 69 81

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 69 73

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 69 65

7 [Арізона Койотіс] Арізона 69 60

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 69 93

2 [Міннесота Уайлд] Міннесота 68 92

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 69 79

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 68 77

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 70 67

6 [Даллас Старс] Даллас 69 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 68 41

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 70 86

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 68 85

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 69 80

4 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 69 77

5 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 68 76

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 68 71

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 70 68

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 67 63

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 69 97

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 68 95

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 68 94

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 70 90

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 69 77

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 68 70

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 67 68

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 68 62