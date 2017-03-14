"Кривбас" здобув першу перемогу над "Донбасом" у плей-офф УХЛ

У Кривому Розі завершився матч 1/2 фіналу чемпіонату України з хокею, в якому "Кривбас" здобув перемогу над "Донбасом" і скоротив розрив у серії до чотирьох перемог, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 4:3. Рахунок у серії ста 2:1 на користь "Донбасу".

Гра почалася з місця в кар'єр. Вже на четвертій хвилині матчу команди обмінялися голами - забивали Євген Секірко та Віктор Захаров. Однак рівним рахунок залишався недовго – вже за три хвилини Сергій Афанасьєв продавив оборону «Донбасу» і з другої спроби переграв Богдана Дяченко.

У другому періоді обидві команди демонстрували яскраву та швидкісну гру. Кирило Білоусов закинув шайбу у «дев'ятку» воріт Дяченко, а за пару хвилин Віталій Лялька зумів з неробочої руки скоротити різницю в рахунку.

У заключному відрізку зустрічі команди знову обмінялися голами, встановивши таким чином підсумковий рахунок матчу – 4:3.

Кривбас - Донбас - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 - Секірко (Попов), 02:53, 1:1 - Захаров (Петрухно, Кочетков), 03:28, 2:1 - Афанасьєв (Попов), 06:31, 3:1 - Білоусов (Алексюк, Слюсар-більш), 23:06, 3:2 - Лялька (Бабинець), 24:59, 4:2 - Декало (Міхейонок, Слюсар-більш), 49:45, 4:3 - Нікіфоров (Захаров, Кочетков-більш), 57:00.