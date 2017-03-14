У Норвегії зіграли найдовший матч в історії хокею

Напередодні в матчі плей-офф чемпіонату Норвегії з хокею "Сторхамар" обіграв "Спарту" у грі, де було зіграно вісім неповних овертаймів, повідомляє Спорт-Експрес.

Матч завершився з рахунком 2:1 (основний час - 1:1).

Вирішальну шайбу хокеїсти "Сторхамара" закинули на 218-й хвилині зустрічі.

Таким чином, команди зіграли три основних періоди по 20 хвилин (60 хвилин ігрового часу), які завершилися внічию. Для визначення переможця знадобилося провести майже 8 додаткових періодів. Гра завершилася більше ніж за дві хвилини до закінчення 11-го періоду гри.

Вирішальний гол забив норвезький форвард Йоахім Йенсен.

Цей матч став найдовшим в історії світового хокею. Скандинавські клуби побили рекорд 81-річної давності і поліпшили його на 40 хвилин.

Йенсен закинув свою шайбу в той момент, коли лічильник часу зупинився на позначці в 217 хвилин 14 секунд, а ось 24 березня 1936 року в матчі першого раунду Кубка Стенлі між "Детройт Ред Уінгз" і "Монреаль Марунз" єдиний гол був забитий після 176 хвилин 30 секунд гри – наприкінці п'ятого овертайму (восьмого періоду гри).

За вісім десятиліть ніхто і близько не підійшов до рекорду, принаймні в НХЛ. У 2000 році "нескінченними" овертаймами порадували вболівальників "Філадельфія" і "Піттсбург" – Кіт Прімо засмутив "Пінгвінз" на 152-й хвилині одного з матчів півфіналу Східної конференції.

"Сторхамар" програє в серії до чотирьох перемог "Спарті" в 1/4 фіналу плей-офф чемпіонату Норвегії з рахунком 2:3. Шостий матч серії відбудеться сьогодні ввечері.