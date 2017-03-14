"Калгарі" здобув 10-ту перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися вісім матчів, в центральному з яких "Калгарі Флеймс" обіграв "Піттсбург Пінгвінз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився в серії булітів з рахунком 4:3.

"Калгарі" здобув 10-ту перемогу поспіль, перервавши п'ятиматчеву переможну серію "Піттсбурга". Доля зустрічі вирішувалася в серії буллітів, де краще проявили себе "Флеймс". Кріс Верстиг переграв Марка-Андре Флері в першій спробі, а Євген Малкін, Сідні Кросбі і Філ Кессел не змогли пробити Брайана Елліотта.

Серія з 10 перемог - повторення рекорду в історії організації, який був встановлений "Атлантою Флеймс" в період з 14 жовтня по 3 листопада 1978 року. "Калгарі" став четвертою командою в цьому сезоні, якої вдалася подібна серія ("Коламбус" - 16, "Міннесота" - 12, "Філадельфія" - 10).

"Піттсбург" двічі вів у рахунку, але "Калгарі" в третьому періоді вийшов вперед, так що довелося відіграватися вже "Пінгвінз". Кросбі забив 35-й гол у сезоні за 3:31 до кінця третього періоду і перевів зустріч в овертайм. "Піттсбург" набрав одне очко і зрівнявся з "Вашингтоном" на першому місці в загальній таблиці лізі. У обох команд після 66 матчів 95 очок. У "Коламбуса" - 94.

Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа-Бей 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 05:53 Кэмпфер — 1 (Зуккарелло, Крайдер) — 1:0, 07:43 Поінт — 10 (Кучеров, Дрюэн — більш) — 1:1, 25:04 Дюмонт — 2 (Гаррісон) — 1:2, 30:22 Грабнер— 27 — 2:2, 53:21 Поінт — 11 (Палат, Кучеров) — 2:3

Воротарі: Раанта — Будай

Філадельфія — Коламбус 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Шайби: 07:42 Ганьє — 18 (Дженнер, Бьоркстранд) — 0:1, 08:42 Аткінсон — 31 (Веренски) — 0:2, 14:10 Конечни — 9 (Гостисбихир, Кутюр'є) — 1:2, 24:23 Шенн — 20 (Жиру — більш) — 2:2, 31:03 Конечни — 10 (Рід, Гудас) — 3:2, 34:30 Веренски — 10 (Джонс, Калверт) — 3:3, 48:46 Дубінські — 10 (Саад, Джонс — більш) — 3:4, 59:39 Аткінсон — 32 (Саад) — 3:5

Воротарі: Мейсон — Бобровський

Нью-Йорк Айлендерс — Кароліна 4:8 (2:2, 2:4, 0:2)

Шайби: 09:11 Строум — 13 (Ледд, Хікі) — 1:0, 14:14 Слэвин — 3 (Ліндхольм, Раск) — 1:1, 14:40 Нордстрем — 4 (Стемпняк, Слэвин) — 1:2, 17:32 Джионта — 1 (Клаттербак, Кульомін) — 2:2, 22:43 де Хаан — 5 (Хо-Санг, Хікі) — 3:2, 26:51 Фальк — 13 (Стаал, Хэнифин) — 3:3, 28:02 Скіннер — 22 (Ліндхольм, Теннісон) — 3:4, 28:58 Фальк — 14 (Хэнифин, Райан) — 3:5, 31:45 Слэвин — 4 (менше і менше) — 3:6, 33:50 Хо-Санг — 2 (Бувилье) — 4:6, 43:43 Скіннер— 23 — 4:7, 50:57 Слэвин — 5 (Теравайнен, Стаал) — 4:8

Воротарі: Берубе (Грайсс) — Уорд

Нешвілл — Вінніпег 5:4 (в овертаймі) (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 03:40 Уілер — 21 (Шайфли, Лоурі — більш) — 0:1, 12:11 Бафальен — 11 (Елерс, Літтл) — 0:2, 12:34 Уотсон — 5 (Битетто) — 1:2, 19:49 Фішер — 17 (Сміт, Йосі) — 2:2, 20:19 Форсберг — 28 (Джохансен, Арвідссон) — 3:2, 23:38 Лайні — 33 (Елерс, Літтл) — 3:3, 28:39 Армиа — 8 (Морріссі, Постма) — 3:4, 44:23 Джохансен — 12 (Форсберг, Арвідссон) — 4:4, в овертаймі 02:11 Ніл — 20 (Йосі, Саббен — більш) — 5:4

Воротарі: Рінне — Хеллебайк

Калгарі — Піттсбург 4:3 (по буллітам) (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 02:54 Шири — 20 (Гинтцель, Кросбі) — 0:1, 13:48 Энгелланд — 4 (Чіассон, Стейджан) — 1:1, 15:51 Малкін — 33 (Кунитц, Кессел — більш) — 1:2, 21:34 Уайдмен — 4 (Верстиг, Беннетт) — 2:2, 45:22 Гудро — 15 (Верстиг) — 3:2, 56:29 Кросбі — 35 (Ширина, Гинтцель) — 3:3

Вирішальний булліт: Верстиг (перший раунд)

Воротарі: Елліотт — Флері

Ванкувер — Бостон 3:6 (2:1, 1:1, 0:4)

Шайби: 06:48 Бэкес — 14 (Бержерон, Маршан) — 0:1, 15:47 Гранлунд — 18 (Д. Сивин, Х. Сивин) — 1:1, 17:05 Гранлунд — 19 (Д. Сивин, Х. Сивин) — 2:1, 33:58 Хара — 7 (Мур) — 2:2, 34:19 Едлер — 4 (Шор, Саттер) — 3:2, 40:58 Маршан — 33 (Пастрнак, Крюг — більш) — 3:3, 52:03 Маршан— 34 — 3:4, 56:46 Крейчі — 19 (Пастрнак, Ватрано) — 3:5, 59:34 Маршан — 35 (Бержерон, Бэкес) — 3:6

Воротарі: Міллер — Раск

Аризона — Колорадо 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 23:49 Перлини — 13 (Холланд, Рідер) — 1:0

Воротарі: Сміт — Пікар

Лос-Анджелес — Сент-Луїс 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 33:37 Перон — 14 (Стін) — 0:1, 41:10 Пааярви — 5 (Берглунд, Пьєтранджело — більш) — 0:2, 57:05 Браун — 11 (Дауті, Тоффолі) — 1:2, 59:53 Стін — 14 (Пьєтранджело) — 1:3

Воротарі: Квік — Аллен

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 68 ігор 89 очок

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 69 82

3 [Калгарі Флеймз] Калгарі 69 82

4 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 68 79

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 68 72

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 69 65

7 [Арізона Койотіс] Арізона 68 58

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Міннесота Уайлд] Міннесота 67 92

2 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 68 91

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 69 79

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 68 77

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 70 67

6 [Даллас Старс] Даллас 68 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 68 41

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 69 86

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 67 84

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 69 80

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 67 76

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 68 75

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 67 69

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 69 68

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 67 63

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 68 95

2 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 68 95

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 68 94

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 70 90

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 68 75

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 68 70

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 66 67

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 68 62