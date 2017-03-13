"Кременчуг" виграв третій матч серії плей-офф УХЛ

У Броварах на льодовій арені "Термінал" відбувся третій матч серії плей-офф 1/2 фіналу Української хокейної ліги, в якому київський "Джерералз" приймав "Кременчуг" і програв з рахунком 1:8, повідомляє офіційний сайт ліги.

Рахунок в серії до чотирьох перемог став 3:0 на користь "Кременчука".

Багато у чому перший період зумовив підсумковий результат зустрічі – впевнену перемогу команди Дмитра Підгурського. У дебюті поєдинку рахунок був відкритий Віталієм Кірющенковым, а на 13-й хвилині його подвоїв Владислав Гаврик. Трохи пізніше Ілля Генералів скоротив розрив всього до однієї шайби, але ненадовго. Ще до серени у воротах Євгена Напненка по разу відзначилися Ігор Коваленя та Артем Гніденко.

Другий період пройшов спокійніше, була закинута всього одна шайба – знову гол на свій рахунок записав Коваленя. В іншому ж – гості володіли помітною перевагою і мало що дозволяли створити «Дженералз».

У заключні 20 хвилин колектив Олександра Сеуканда так жодного разу і не зумів вразити ворота суперника, в той час як гості збільшили рахунок зусиллями Георгія Кічі, Севастьяна Карпенко і екс-капітана «генералів» Олексія Мельникова.

Чергова, вже третя перемога в серії, ще на крок наблизила «Кременчуг» до фіналу плей-офф. «Дженералз» ж, навпаки, за крок від вильоту. Якщо кияни не спроможуться на камбек в останніх матчах, то в цьому сезоні гарантовано залишаться без медалей.

«Дженералз» - «Кременчуг» - 1:8 (1:4, 0:1, 0:3)

Шайби: 0:1 - Кирющенков (Гніденко), 04:34, 0:2 - Гаврик (Гриценко, Коваленя), 12:46, 1:2 - Генералів (Овчинников, Сірченко) 14:11, 1:3 - Коваленя (Гаврик, Варивода), 15:28, 1:4 - Гніденко (Ісаєнко, Кирющенков-більш), 19:33, 1:5 - Коваленя (Гаврик, Романенко), 35:44, 1:6 - Кіча (Кирющенков, Гніденко), 54:50, 1:7 - Карпенко (Луговий-більш), 57:17, 1:8 - Мельников (Кирющенков, Гніденко), 59:18.