Лідер регулярного чемпіонату НХЛ "Вашингтон" програв в третій раз поспіль

У ніч на суботу в Нациоальной хокейній лізі було зіграно 11 матчів, в центральному з яких "Лос-Анджелес Кінгз" обіграв "Вашингтон Кепіталз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 4:2.

"Вашингтон" зазнав третьої поразки поспіль, а Олександр Овечкін вперше в кар'єрі не зміг забити у рівних складах в 17 матчах поспіль. Хоча капітан "Кепіталз" в суботу був активний: шість кидків і чотири силові прийоми. Команда Баррі Тротца на відстань одного очка підпустила до себе "Піттсбург", а в Лос-Анджелесі програла в сьомий раз підряд.

"Лос-Анджелес" виграв вдруге поспіль і зберіг відставання від "Сент-Луїса" у боротьбі за другу "вайлд-кард" Західної конференції у три очки. Перемогу "Кінгз" приніс Едріан Кемпе, який забив вирішальний гол у середині третього періоду. Для новачка, який проводив 11-ю зустріч в НХЛ, ця шайба стала першою в кар'єрі.

Лос-Анджелес — Вашингтон 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 04:35 Врана — 3 (Шеттенкирк, Вільямс — більш) — 0:1, 15:30 Габорік — 9 (Копітар, Мартінес) — 1:1, 20:47 Оші — 26 (Джохансен) — 1:2, 27:20 Копітар — 9 (Картер, Маззин — більш) — 2:2, 48:46 Кемпе — 1 (Гравел, Мартінес) — 3:2, 59:58 Картер — 31 (більш) — 4:2

Воротарі: Квік — Грубауэр

Бостон — Філадельфія 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 18:37 Пастрнак — 28 (Бержерон — більш) — 1:0; 21:27 Уіл — 3 (Сіммондс, Жиру) — 1:1; 59:54 Стаффорд — 6 (Міллер) — 2:1

Воротарі: Раск — Мейсон

Сан-Хосе — Нешвілл 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 06:18 Мартін — 4 (Торнтон) — 1:0, 12:10 Джохансен — 11 (Йосі) — 1:1, 30:08 Ндл — 19 (Вілсон) — 1:2, 58:58 Арвідссон — 24 (Саббен) — 1:3

Воротарі: Джонс — Сарос

Колорадо — Оттава 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

Шайби: 09:38 Ньєто — 5 (Голубеф, Комо) — 1:0, 30:41 Классон — 2 (Пажо, Паятт) — 1:1, 35:35 Барроус — 13 (Хоффман, Карлссон — більш) — 1:2, 38:54 Хоффман — 21 (Келлі) — 1:3, 51:22 Дзингель — 13 (Барроус, Карлссон) — 1:4, 59:48 Андригетто — 3 (Колборн, Содерберг — більш) — 2:4

Воротарі: Пікар — Андерсон

Вінніпег — Калгарі 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 14:06 Бэклунд — 21 (Фролік, Хемілтон — більш) — 0:1, 32:09 Фролік — 15 (Ткачак, Хемілтон — більш) — 0:2, 43:24 Чіассон — 9 (Монахен, Хемілтон) — 0:3

Воротарі: Хеллебайк — Елліотт

Баффало — Коламбус 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)

Шайби: 07:09 Савар — 5 (Ганьє, Хартнелл) — 0:1, 14:00 Фоліньо — 24 (Саад, Веренски) — 0:2, 17:56 Бьоркстранд — 5 (Ганьє) — 0:3, 20:18 Маккейб — 3 (Делаурье, Кейн) — 1:3, 25:43 Моулсон — 13 (Джионта, Богосян — більш) — 2:3, 39:57 Райнхарт — 16 (Ристолайнен) — 3:3, 57:31 Кейн — 25 (Айхель, Ристолайнен — больш) — 4:3, 59:56 Айхель — 19 (о'райллі) — 5:3

Воротарі: Нілссон (Ленер) — Корписало

Тампа-Бей — Флорида 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Шайби: 16:32 Ягр — 14 (Барков, Маршессо) — 0:1, 19:13 Писик — 4 (Сміт, Барков) — 0:2, 23:43 Кучеров — 31 (Хедман, Дрюэн — більш) — 1:2, 30:11 Гарде — 1 (менше і менше) — 2:2, 57:37 Палат — 14 (Сустр) — 3:2

Воротарі: Василевський — Раймер

Кароліна — Торонто 2:3 (в овертаймі) (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 08:59 Раск — 15 (Ліндхольм, Пеші) — 1:0, 09:52 Марнер — 17 (Бозак, ван Римсдайк) — 1:1, 20:45 Теравайнен — 13 (Стаал, Фальк — більш) — 2:1, 27:37 ван Римсдайк — 21 — 2:2, в овертаймі 02:13 Райллі — 4 (Нюландер, Гардінер) — 2:3

Воротарі: Уорд — Андерсен

Аризона — Нью-Джерсі 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)

Шайби: 01:27 Врбата — 16 (Будинок, Мерфі) — 1:0, 02:53 Рідер — 15 (Мартинук) — 2:0, 18:25 Чикрин — 6 (Рідер, Мартинук — більш) — 3:0, 23:59 Перлини — 12 (Деанджело, Чикрин — больш) — 4:0, 25:47 Палмьери — 21 (Хол, Бландизи — больш) — 4:1, 32:09 Беннетт — 4 (Северсон) — 4:2, 40:17 Палмьери — 22 (Северсон, Енріке) — 4:3, 53:31 Деанджело — 4 (Макгинн, Чикрин) — 5:3, 55:02 Мур — 7 (Заха, Вуд) — 5:4

Воротарі: Сміт — Шнайдер (Кинкейд)

Сент-Луїс — Нью-Йорк Айлендерс 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Шайби: 07:23 Тарасенко — 31 (Швартц, Стін — більш) — 1:0, 24:58 Стін— 13 — 2:0, 31:37 Нельсон — 16 (Хо-Сонг, Мейфілд) — 2:1, 35:28 Тарасенко — 32 (Гуннарссон) — 3:1, 38:06 Берглунд — 19 (Перон, Пааярви) — 4:1, 42:11 Бувилье — 8 (Хікі, Клаттербак) — 4:2, 58:31 Ледді — 11 (Ледд, Таварес — больш) — 4:3

Воротарі: Хаттон — Берубе (Грайсс)

Ванкувер — Піттсбург 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 36:24 Коул — 5 (Кунакл, Вілсон) — 0:1, 56:54 Гинтцель — 10 (Ширина, Кросбі) — 0:2, 58:45 Ширина — 19 (Гинтцель, Кросбі) — 0:3

Воротарі: Міллер — Мюррей

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 67 ігор 87 очок

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 68 80

3 [Калгарі Флеймз] Калгарі 68 80

4 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 67 79

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 67 72

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 68 65

7 [Арізона Койотіс] Арізона 67 56

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Міннесота Уайлд] Міннесота 66 92

2 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 67 89

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 68 77

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 67 75

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 69 66

6 [Даллас Старс] Даллас 67 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 67 41

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 68 84

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 67 84

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 68 78

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 67 76

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 67 73

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 67 69

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 69 68

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 66 63

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 67 95

2 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 67 94

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 67 92

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 68 88

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 67 75

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 67 70

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 65 65

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 68 62