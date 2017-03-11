"Чикаго" поступився другий раз поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на сууботу в Національній хокейній лізі було зіграно п'ять матчів, в центральному з яких "Чикаго Блекхокс" програв "Детройт Ред Уінгз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь "Червоних крил".

"Чикаго" поступився у другій зустрічі поспіль і не зміг продовжити переможну гостьову серію до дев'яти матчів. "Детройт" вийшов на гру з відмінним настроєм і незважаючи на те, що пропустив після першого кидка Артемія Панаріна з прекрасною передачі Патріка Кейна, здобув вольову перемогу і перервав серію з чотирьох поразок.

Воротар "Ред Уінгз" Джиммі Ховард вийшов на лід вперше з 20 грудня, коли він отримав травму коліна, і зробив 24 сейва, ставши першою зіркою зустрічі. Дублем за "Детройт" відзначився Томаш Татар, а Густав Нюквіст зробив три передачі. "Блекхокс" програли вдруге за два дні після семиматчевої переможної серії.

У "Чикаго" гру провалила ланка Панарін - Анісімов - Кейн. Кожен із гравців отримав по мінус-3 і знаходився на льоду при всіх чотирьох пропущених шайбах.

Коламбус — Баффало 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 02:50 Родрігес — 3 (Делаурье) — 0:1, 06:09 Савар — 4 (Дубінські) — 1:1, 17:05 Фоліньо — 23 (Веннберг, Веренски — більш) — 2:1, 24:56 Джорджес — 1 (Моулсон, Райнхарт) — 2:2, 38:28 Ганьє — 17 (Джонс, Джонсон — більш) — 3:2, 45:57 Ристолайнен — 5 (Маккейб, Фоліньо) — 3:3, 54:53 Дженнер — 14 (Аткінсон) — 4:3

Воротарі: Бобровський — Ленер

Детройт — Чикаго 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 04:23 Панарін — 21 (Кейн, Анісімов) — 0:1, 16:25 Келлет — 3 (Нюквист, Ларкін) — 1:1, 19:52 Атанасиу — 15 (Дженсен, Татар) — 2:1, 35:17 Татар — 16 (Зеттерберг, Нюквист) — 3:1, 39:15 ван Римсдайк — 4 (Хосса) — 3:2, 55:31 Татар — 17 (Зеттерберг, Нюквист) — 4:2

Воротарі: Ховард — Кроуфорд

Флорида — Міннесота 4:7 (2:1, 1:2, 1:4)

Шайби: 07:50 Зукер — 21 (Бродин, Гранлунд) — 0:1, 14:22 Маршессо — 20 (Яндл, Барков — більш) — 1:1, 18:11 Писик — 3 (Трочек, Скевиур) — 2:1, 28:07 Стаал — 20 (Нідеррайтер) — 2:2, 30:08 Поминвилль — 11 (Ханзал, Парізе) — 2:3, 31:09 Ягр — 13 (Трочек, Хьюбердо) — 3:3, 42:57 Барков — 17 (Писик) — 4:3, 45:24 Стаал — 21 (Сканделла, Койл) — 4:4, 54:53 Парізе — 16 (Поминвилль, Бродин) — 4:5, 58:50 Гранлунд — 22 (Зукер, Гребля) — 4:6, 59:57 Койл — 15 (Стаал) — 4:7

Воротарі: Раймер — Кэмпер (Дубник)

Сент-Луїс — Анахайм 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)

Шайби: 00:12 Тарасенко — 30 (Швартц, Боумистер) — 1:0, 11:59 Ракелл — 28 (Гетцлаф, Ватанен) — 1:1, 18:12 Вагнер — 4 (Болл, Фаулер) — 1:2, 24:17 Рівс — 4 (Швартц, Счастны) — 2:2, 40:25 Счастны — 18 (Тарасенко, Пьєтранджело) — 3:2, 49:24 Силфверберг — 19 (Ракелл, Биекса — більш) — 3:3, 59:40 Эдмундсон — 2 (Бортуццо, Аллен) — 4:3

Воротарі: Аллен — Гібсон

Едмонтон — Піттсбург 2:3 (по буллітам) (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 05:42 Боніно — 13 (Уілсон, Шультц) — 0:1, 17:25 Малкін— 32 — 0:2, 24:55 Дешарне — 5 (Кассьян, Расселл) — 1:2, 52:45 Макдэвид — 23 (Лучич, Драйзайтль — більш) — 2:2

Вирішальний булліт: Кессел (третій раунд)

Воротарі: Талбо — Флері

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 66 ігор 87 очок

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 68 80

3 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 67 79

4 [Калгарі Флеймз] Калгарі 67 78

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 66 70

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 67 65

7 [Арізона Койотіс] Арізона 66 54

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Міннесота Уайлд] Міннесота 66 92

2 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 67 89

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 67 75

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 66 73

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 68 66

6 [Даллас Старс] Даллас 67 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 66 41

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 68 84

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 66 82

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 67 76

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 66 74

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 66 71

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 66 69

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 66 68

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 66 63

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 66 95

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 66 92

3 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 66 92

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 68 88

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 66 75

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 66 70

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 64 64

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 67 62