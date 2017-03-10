"Калгарі" здобув восьму перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі були зіграні 10 матчів, в центральному з яких "Калгарі" здобув восьму перемогу поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Флеймс" обіграв "Монреаль Канадієнс" з рахунком 5:0.

"Канадієнс" в свою чергу зазнали першої поразки в семи іграх. Головними творцями успіху стали Джонні Годро, на рахунку якого гол і три передачі, і воротар Брайан Елліотт, що зробив 24 сейва і вперше в сезоні відіграв на нуль. Голкіпер "Флеймс", невдало почав сезон, в останніх дев'яти іграх пропустив 16 голів. У воротах "Канадієнс" грав Ел Монтойя, на рахунку якого 33 сейва, тому що Кері Прайс трохи прихворів.

Кароліна — Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Шайби: 07:24 Крайдер — 26 (Степан, Макдонаг — більш) — 0:1, 13:15 Скіннер — 21 (Раск) — 1:1, 13:44 Зиков — 1 (Агв, Стаал) — 2:1, 27:16 Зибанеджад — 10 (Крайдер, Степан — більш) — 2:2, 36:42 Зибанеджад — 11 (більш) — 2:3, 49:04 Агв — 19 (Теравайнен, Фальк — більш) — 3:3, 52:28 Агв — 20 (Стаал, Ліндхольм — больш) — 4:3

Воротарі: Уорд — Раанта

Торонто — Філадельфія 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайби: 06:09 Сіммондс — 28 (Гостисбихир, Жиру — більш) — 0:1, 13:57 Нюландер — 18 (Гардінер, Браун — більш) — 1:1, 29:28 Бозак— 16 — 2:1, 53:44 Марнер — 16 (Райллі, Бозак — більш) — 3:1, 57:32 Гостисбихир — 6 (Філппула, Ворачек) — 3:2, 59:00 Кадрі — 28 — 4:2

Воротарі: Андерсен — Нойвірт

Тампа-Бей — Міннесота 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 06:53 Кучеров — 29 (Хедман, Палат — більш) — 1:0, 11:01 Хедман — 13 (Дрюэн, Дотчин) — 2:0, 24:37 Сустр — 2 (Кучеров, Джонсон) — 3:0, 56:02 Сканделла — 2 (Бродин, Койву) — 3:1, 58:51 Кучеров — 30 (Гарді) — 4:1

Воротарі: Василевський — Дубник

Чикаго — Анахайм 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 37:44 Перрі — 12 (Шоу, Биекса) — 0:1

Воротарі: Кроуфорд — Берньє

Колорадо — Нью-Джерсі 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 31:11 Маккіннон — 14 (Беррі, Пікара) — 1:0, 40:42 Хол — 15 (Лавджой) — 1:1, 44:05 Бурк — 11 (Андригетто) — 2:1, 46:13 Ноэсен — 5 (Беннетт, Бландизи) — 2:2, 58:46 Бушемин — 3 (Комо) — 3:2

Воротарі: Пікар — Шнайдер

Калгарі — Монреаль 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайби: 07:38 Джиордано — 10 (Ткачак, Фролік) — 1:0, 28:36 Стоун — 2 (Броуді, Гудро) — 2:0, 35:28 Монахен — 22 (Стоун, Гудро) — 3:0, 35:54 Ферланд — 14 (Гудро, Монахен) — 4:0, 56:12 Гудро — 14 (Энгелланд, Фролік) — 5:0

Воротарі: Елліотт — Монтойя

Аризона — Оттава 2:3 (в овертаймі) (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 31:30 Перлини — 11 (Рідер, Мартинук) — 1:0, 32:11 Пажо — 9 (Классон, Карлссон) — 1:1, 37:49 Круз — 4 (Йоорис) — 2:1, 52:47 Карлссон — 12 (Пажо) — 2:2, в овертаймі 00:40 Карлссон — 13 — 2:3

Воротарі: Сміт — Кондон

Ванкувер — Нью-Йорк Айлендерс 3:4 (в овертаймі) (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Шайби: 15:01 Таварес — 26 (Бейлі, Лі) — 0:1, 21:35 Буші — 3 (Хорват, Стетчер) — 1:1, 23:31 Бертчі— 16 — 2:1, 29:44 Бувилье — 7 (Бейлі) — 2:2, 39:36 Нельсон — 15 (Ледді, Бейлі) — 2:3, 59:40 Стетчер — 3 (Х. Сивин, Гранлунд) — 3:3 в овертаймі 01:33 Ледд — 19 (де Хаан, Строум) — 3:4

Воротарі: Міллер — Грайсс

Сан-Хосе — Вашингтон 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 05:26 Винник — 9 (Бігл, Вілсон) — 0:1, 08:43 Торнтон — 6 (Хансен, Мартін) — 1:1, 22:32 Павелскі — 24 (Бернс, Торнтон) — 2:1, 34:40 Конноллі — 14 (Шеттенкирк) — 2:2, 38:04 Кутюр — 22 (Бернс, Марло — більш) — 3:2, 48:05 Кутюр — 23 (Бернс, Павелскі — больш) — 4:2

Воротарі: Джонс — Холтбі

Лос-Анджелес — Нешвілл 3:2 (в овертаймі) (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 16:39 Ярнкрок — 14 (Ніл, Йосі) — 0:1, 25:04 Игинла — 9 (Габорік, Човен — більш) — 1:1, 41:31 Фіала — 8 (Фішер) — 1:2, 50:55 Габорік — 8 (Мартінес, Дауд — більш) — 2:2, в овертаймі 03:44 Игинла — 10 (Дауті, Картер — більш) — 3:2

Воротарі: Квік — Ринного

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 66 ігор 87 очок

2 [Анахайм Дакс] Анахайм 67 80

3 [Калгарі Флеймз] Калгарі 67 78

4 [Едмонтон Ойлерс] Едмонтон 66 78

5 [Лос-Анджелес Кінгз] Лос-Анджелес 66 70

6 [Ванкувер Кенакс] Ванкувер 67 65

7 [Арізона Койотіс] Арізона 66 54

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Міннесота Уайлд] Міннесота 65 90

2 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 66 89

3 [Нешвілл Предаторс] Нешвілл 67 75

4 [Сент-Луїс Блюз] Сент-Луїс 65 71

5 [Вінніпег Джетс] Вінніпег 68 66

6 [Даллас Старс] Даллас 67 64

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 66 41

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Монреаль Канадієнз] Монреаль 68 84

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 66 82

3 [Бостон Брюїнз] Бостон 67 76

4 [Торонто Мейпл Лівс] Торонто 66 74

5 [Тампа Бей Лайтнінг] Тампа Бей 66 71

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 65 69

7 [Баффало Сейбрс] Баффало 66 67

8 [Детройт Ред Уінгз] Детройт 65 61

СТОЛИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 [Вашингтон Кепіталз] Вашингтон 66 95

2 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 65 90

3 [Піттсбург Пінгвінз] Піттсбург 65 90

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 68 88

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 66 75

6 [Філадельфія Флайерс] Філадельфія 66 70

7 [Кароліна Харрікейнз] Кароліна 64 64

8 [Нью-Джерсі Девілз] Нью-Джерсі 67 62