"Донбас" і "Кременчук" виграли перші матчі плей-офф УХЛ

В Українській хокейній лізі відбулися перші матчі плей-офф 1/2 фіналу, в яких впевнені перемоги здобули дві кращі команди за підсумками регулярного чемпіонату - "Кременчуг" і "Донбас", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Кременчуг" обіграв київський "Дженералз" з рахунком 6:2, а "Донбас" виявився сильнішим за "Кривбас" - 4:0.

В обох серіях до чотирьох перемог рахунок став 1:0.

Плей-офф. 1/2 фіналу. Матч 1.

Кременчуг - Дженералз - 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

Шайби: 1:0 - Чернишенко (Коренчук, Слиш), 19:22, 2:0 - Кирющенков (Гаврик), 32:10, 2:1 - Генералів, (Костюк, Овчинников), 39:45, 3:1 - Коренчук (Слиш), 44:12, 4:1 - Коренчук (Башко, Слиш), 48:11, 4:2 - Овчинников (Янішевський, Костюк), 48:48, 5:2 - Слиш (Башко, Чернишенко), 50:10, 6:2 - Гаврик (Мельников, Кирющенков), 55:31.

«Донбас» - «Кривбас» - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Шайби: 1:0 - Благой (Никифоров, Яковлевс), 20:55, 2:0 - Шафаренко (Петрухно, Благой), 23:01, 3:0 - Нікіфоров (Шафаренко), 37:03, 4:0 - Побєдоносцев (Бондарєв), 38:07.