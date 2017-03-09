НХЛ: "Піттсбург" виграв матч, в якому тричі програвав у рахунку

У ніч на четвер у Національній хокейній лізі були зіграні три матчі, в самому результативному з яких "Піттсбург" обіграв "Вінніпег" з рахунком 7:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Піттсбург" тричі програвав, тричі відігравався, а потім за рахунку 3:3 забив чотири рази поспіль, у тому числі завдяки другому у кар'єрі хет-трику Ніка Боніно. Три шайби були закинуті за 57 секунд.

Євген Малкін став центральним персонажем цієї зустрічі. Російський форвард оформив "хет-трик Горді Хоу", забивши два голи, віддавши передачу і один раз побившись.

Вінніпег Джетс — Піттсбург Пінгвінз— 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)

1:0 – Мэттьяс (Лоурі, Кьярот) – 04:18 1:1 – Боніно – 04:43 2:1 – Елерс (Троуба) – 09:00 2:2 – Малкін – 11:56 3:2 – Бафлин (Шайфли) – 16:10 (4x4) 3:3 – Шульц (Кросбі, Малкін) – 29:09 (5x3) 3:4 – Боніно (Ширина, Штрайт) – 29:29 (5x4) 3:5 – Малкін (Хагелін, Руведел) – 30:06 3:6 – Боніно (Руведел, Штрайт) – 38:21 (5x4) 3:7 – Гюнцель (Руведел, Ширина) – 56:02 4:7 – Дани (Копп, Постма) – 58:45

Бостон Брюїнз — Детройт Ред Уінгз— 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

1:0 — Крейчі (Стэффорд, Хара) — 11:07 2:0 — Маршан (Пастрняк, Хара) — 12:08 3:0 — Стэффорд — 13:32 4:0 — Крейчі — 19:45 (4x4) 5:0 — Маршан (Міллер) — 36:55 (4x4) 5:1 — Кронвалль (Грін, Ларкін) — 37:55 6:1 — Пастрняк (Крейчі) — 40:34

Даллас Старз – Оттава Сенаторз– 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

0:1 – Уайдман (Сісі, Сталберг) – 13:41 (5х4_ 0:2 – Клаэссон (Сміт) - 15:21 0:3 – Пажо (Клаэссон, Уинджелс) – 23:21 1:3 – Сегін (Элие, Спецца) – 24:30 1:4 – Сталберг (Хоффман, Фанюф) – 38:09 (6х4) 2:4 – Спецца (Линделль, Гемски) – 48:04 (5х4) 2:5 – Сісі (Стоун, Хоффман) – 49:01

Східна конференція

1. Вашингтон – 95 очок / 65 матчу

2. Коламбус – 90/65

3. Піттсбург – 90/65

4. Рейнджерс – 88/67

5. Монреаль – 84/67

6. Оттава – 80/65

7. Бостон – 76/67

8. Айлендерс – 73/65

9. Торонто – 72/65

10. Філадельфія – 70/65

11. Тампа-Бей – 69/65

12. Флорида – 69/65

13. Баффало – 66/67

14. Кароліна – 62/63

15. Нью-Джерсі – 62/66

16. Детройт – 61/65

Західна конференція

1. Міннесота – 90 очок/64 матчі

2. Чикаго – 89/65

3. Сан-Хосе – 85/65

4. Едмонтон – 78/66

5. Анахайм – 78/66

6. Калгарі – 76/66

7. Нешвілл – 74/66

8. Сент-Луїс – 71/65

9. Лос-Анджелес – 68/65

10. Вінніпег – 66/68

11. Ванкувер – 64/66

12. Даллас – 64/67

13. Аризона – 53/65

14. Колорадо – 39/65