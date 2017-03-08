"Монреаль" виграв шостий матч поспіль в НХЛ

У ніч на середу в Національній хокейній лізі були зіграні дев'ять матчів, в центральному з яких "Монреаль Канадієнс" обіграв "Ванкувер Кенакс", повідомляє офіційний сайт ліги.

"Монреаль" здобув шосту перемогу поспіль завдяки вдалому рикошету в овертаймі. Після кидка Олександра Гальченюка шайба зачепила Пола Байрона, змінила напрям і закотилася у ворота дезорієнтованого Райана Міллера. У першому періоді рахунок відкрив Торі Мітчелл, підставивши ключку під кидок Андрія Маркова, а "Ванкувер" вирівняв ситуацію в середині третього періоду завдяки голу Майкла Шапута.

"Канадієнс" на шість очок випереджають "Оттаву" в боротьбі за перше місце в Атлантичному дивізіоні. "Кенакс" вже на сім очок відстали від зони плей-офф.

Коламбус — Нью-Джерсі 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 49:49 Бьоркстранд — 4 (Ганьє, Хартнелл) — 1:0, 58:44 Аткінсон — 30 (Дубінські, Джонс) — 2:0

Воротарі: Бобровський — Кинкейд

Баффало — Філадельфія 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Шайби: 04:34 Рід — 8 (Гудас, Казінс) — 0:1, 15:25 Кейн — 24 (Ристолайнен, Айхель — більш) — 1:1, 24:58 Гудас — 4 (Кутюр'є) — 1:2, 27:14 Айхель — 17 (о'райллі — більш) — 2:2, 33:48 Уіл — 2 (Ворачек, Кутюр'є) — 2:3, 38:02 Жиру — 13 (Дель Зотто, Уіл) — 2:4, 42:45 Вандевельде — 6 (Дель Зотто, Кінцевий) — 2:5, 45:21 Конечни — 8 (Гудас) — 2:6, 54:50 Айхель — 18 (Фрэнсон, Кейн) — 3:6

Воротарі: Ленер — Мейсон

Торонто — Детройт 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 01:07 Марченко — 1 (Бозак, Марнер) — 1:0, 06:38 ван Римсдайк — 20 (Бозак, Марнер — більш) — 2:0, 25:49 Кадрі — 27 (Нюландер, Ханвик) — 3:0, 39:22 Нюквист — 8 (Зеттерберг, Татар) — 3:1, 40:36 Нюквист — 9 (Грін, Зеттерберг) — 3:2

Воротарі: Андерсен — Мразек

Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Шайби: 09:25 Крайдер — 25 (Кэмпфер, Зуккарелло) — 0:1, 13:00 Гласс — 1 (Ліндберг, Міллер) — 0:2, 24:06 Хейес — 16 (Ший) — 0:3, 31:20 Ванек — 16 (Сміт, Трочек) — 1:3, 33:14 Холден — 10 (Ліндберг, Гласс) — 1:4, 56:34 Экблад — 10 (Трочек, Йокінен — більш) — 2:4, 58:15 Бучневич — 8 (Неш) — 2:5

Воротарі: Раймер (Берра) — Лундквіст

Міннесота — Сент-Луїс 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайби: 10:24 Перон — 13 (Парейко) — 0:1, 51:03 Тарасенко — 29 (Швартц, Пьєтранджело) — 0:2, 59:49 Койву — 18 (Сутер, Гранлунд) — 1:2

Воротарі: Дубник — Аллен

Колорадо — Кароліна 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 06:08 Фальк — 12 (Скіннер, Слэвин) — 0:1, 38:18 Ландеског — 15 (Беррі, Барберио — більш) — 1:1, 39:04 Беррі — 6 (Андригетто, Тютін) — 2:1, 59:10 Маккіннон — 13 (Комо, Беррі) — 3:1

Воротарі: Пікар — Лак

Едмонтон — Нью-Йорк Айлендерс 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайби: 17:23 Хо-Санг — 1 (Хікі, Прінс — більш) — 0:1, 22:58 Кассьян — 6 (Беннінг, Каджиула) — 1:1, 29:45 — 24 (Бейлі, Таварес) — 1:2, 47:04 Ледд — 18 (Нельсон, Хікі) — 1:3, 59:00 — 25 (Таварес, де Хаан) — 1:4

Воротарі: Талбо — Грайсс

Ванкувер — Монреаль 1:2 (в овертаймі) (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 03:57 Мітчелл — 8 (Марков, Шоу) — 0:1, 52:49 Шапут — 4 (Едлер, Стетчер) — 1:1, в овертаймі 01:13 Байрон — 16 (Гальченюк) — 1:2

Воротарі: Міллер — Прайс

Анахайм — Нешвілл 4:3 (по буллітам) (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 04:26 Вілсон — 12 (Ніл, Ярнкрок) — 0:1, 06:23 Елліс — 12 (Саббен, Фішер — більш) — 0:2, 14:16 Гетцлаф — 12 (Ватанен, Фаулер — більш) — 1:2, 31:29 Форсберг — 27 (Ярнкрок — менше і менше) — 1:3, 33:19 Рітчі — 12 (Гетцлаф, Фаулер) — 2:3, 39:02 Ракелл — 27 (Ітт, Гетцлаф) — 3:3

Вирішальний булліт: Ітт (п'ятий раунд)

Воротарі: Берньє — Ринного