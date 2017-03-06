Генменеджери клубів НХЛ обговорять зміни правила положення поза грою

У понеділок генеральні менеджери клубів НХЛ зберуться у Флориді на три дні для обговорення стану справ в лізі, а також можливих змін у правилах, які можуть ввести з наступного сезону, повідомляє офіційний сайт ліги.

Зокрема передбачається, що багато уваги буде приділено положення поза грою.

Зараз офсайд не фіксується, якщо один з ковзанів хокеїста знаходиться на синій лінії, або ще не перетнув її в момент, коли шайба повністю опинилася в зоні атаки (пункт 83.1).

Пропонується змінити формулювання з тим, щоб положення поза грою не фіксувалося не тільки коли один з ковзанів хокеїста знаходиться безпосередньо на синій лінії, але і коли він ще не перетнув її по повітрю, якщо провести вертикальну лінію.

Будь-які зміни в правилах, які будуть рекомендовані генеральними менеджерами, повинні бути схвалені комітетом з проведення змагань НХЛ і радою директорів.