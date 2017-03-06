Вітер затверджений на посаді головного тренера ХК "Донбас"

Сергій Вітер став головним тренером хокейного клубу "Донбас", повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з 42-річним українським фахівцем укладено на два роки.

Сергій Володимирович почав роботу в системі клубу в 2010 році. Також захищав кольори донецької команди в період своєї хокейної кар'єри.

Читайте такожТренерський штаб хокейного "Донбасу" пішов у відставку після поразки від "Кривбасу"Вітер став в.о. головного тренера 6 лютого. Днем раніше команда під керівництвом Анатолія Степанищева програла черговий матч регулярного чемпіонату УХЛ і тренер був відправлений у відставку.

Під керівництвом Вітера "Донбас" виграв всі 4 матчі. Команда в підсумковій турнірній таблиці регулярного чемпіонату посіла 2-е місце. Донеччани набрали однакову кількість очок з "Кременчуком" - 99, але поступилися супернику за додатковими показниками.

У півфіналі плей-офф ВХЛ "Донбас" зіграє з "Кривбасом" з Кривого Рогу. Серія розпочнеться 9 березня і триватиме до 4 перемог однієї з команд.